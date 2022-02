नई दिल्ली : धारचूला में महाकाली नदी पर पुल के निर्माण (Construction of bridge over Mahakali river in Dharchula) के लिए भारत और नेपाल के बीच (Bridge over the Mahakali River connecting India and Nepal) मंगलवार को करार हुआ. यह पुल धारचूला (भारत) और दारचुला (नेपाल) को जोड़ेगी. काठमांडू में भारतीय दूतावास की ओर से यह जानकारी दी गई है.

जानकारी के मुताबिक,भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और नेपाल सरकार के भौतिक अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय के सचिव रवींद्र नाथ श्रेष्ठ ने महाकाली नदी पर पुल निर्माण को लेकर बने समझौते पर दस्तखत (India and Nepal sign MOU on construction of bridge over mahakali river) किये. इस दौरान नेपाल की भौतिक अवसंरचना और परिवहन मंत्री रेणु कुमार यादव उपस्थिति रहीं.

यह परियोजना नेपाल के सुदुर पश्चिम प्रांत और भारत के उत्तराखंड के बीच महाकाली नदी के जरिये संपर्क स्थापन करेगी. यहां सीमा के दोनों ओर के लोगों के बीच घनिष्ठ संपर्क बना हुआ है. यह वाणिज्यिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच संपर्क को सुव्यवस्थित करने के साथ सीमा पार संपर्क का विस्तार करने में सहयोग करेगी. जल्द ही पुल का निर्माण शुरू करने की योजना है.

(एएनआई)