नई दिल्ली : भारत और चीन एलएसी विवाद (india china lac dispute) पर 15वें दौर की वार्ता करेंगे. रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्र ने बताया है कि दोनों पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से 11 मार्च, 2022 को चुशुल मोल्दो में बैठक होगी.

चुशुल मोल्दो में भारत चीन सैन्य अधिकारियों की वार्ता

समाचार एजेंसी एएनआई ने रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों (Sources in Defence Establishment) के हवाले से कहा, चुशुल मोल्दो प्वाइंट पर भारतीय पक्ष में कोर कमांडर स्तर की वार्ता (India china talks at Indian side of Chushul Moldo Meeting Point) के 15 वें दौर का आयोजन 11 मार्च को करने का निर्णय लिया गया है.

(अपडेट जारी है)