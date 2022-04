हैदराबाद : बिरयानी नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के मुंह में पानी आ जाता है. लेकिन कैसा हो, अगर आपके सामने 75 तरह की बिरयानी पेश (75 types of biryani in hyderaba telangana) कर दी जाए. जी हां, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के छात्र-छात्राओं ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है. विद्यानगर के एक होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने 50 साल पूरे कर लिये हैं. साथ ही इस साल भारत की आजादी के 75वें वर्ष के मौके पर केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है. ऐसे में संस्थान ने इन दोनों मौकों को खास अंदाज में सेलिब्रेट करने का तय (75 types of biryani to celebrate 75 yrs of independence) किया.

जब बनकर तैयार हुई 75 तरह की बिरयानी

हैदराबाद की बिरयानी तो पूरे देश में मशहूर है, तो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने बिरयानी की ही 75 किस्में बनाने का निश्चित (hyderabad hotel management institute made 75 types of Biryani) किया. बिरयानी के 75 किस्मों को तैयार करना (75 types of biryani) इतना आसान नहीं था. इसके लिए उन्होंने दो महीने तक देश की कई तरह की बिरयानी, अलग-अलग जगहों पर प्रचलित बिरयानी और उन्हें बनाने की विधि पर शोध किया गया.

इसके बाद होटल मैनेजमेंट कॉलेज के फैकल्टी और छात्रों ने मिलकर बिरयानी के लिए सामग्रियां तैयार कीं. फैकल्टी और छात्रों की मदद से उन्होंने चार घंटे की कड़ी मेहनत के बाद 75 तरह की बिरयानी पेश की. ये 75 तरह की बिरयानी अब लिम्का बुक ऑफ रिकार्ड में जगह पाने को भी तैयार (Hyderabad's 75 types of Biryani in Limca Book of Records) हैं. लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए बिरयानी तैयार करने में दस रसोई विशेषज्ञ और 30 विद्यार्थी शामिल थे. उन्होंने सुबह नौ बजे बिरयानी बनाना शुरू किया और दोपहर 12 बजे डिसेस बनकर तैयार हो गईं.