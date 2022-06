औरंगाबाद: बिहार के औरंगाबाद में बड़ा हादसा (House Visor Collapsed During Marriage ) हुआ है. इस हादसे की तस्वीरें (Roof Collapsed In Aurangabad) देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा हादसा हुआ है. दरअसल सदर प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सोमवार रात शादी समारोह में लोगों की भीड़ थी. सभी जयमाला ( Accident During Jaymala In Aurangabad) देखने के लिए बेसब्र हो रहे थे. कुछ लोग एक घर की छत पर पहुंच गए लेकिन अचानक छज्जा लोगों को अपने साथ लेकर नीचे गिर पड़ा इस हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं.

जयमाला के दौरान गिरा घर का छज्जा: क्षेत्र के नौगढ़ पंचायत (Naugarh Panchayat) के हरीबारी गांव (Haribari Village) में 13 जून की रात जयमाला का कार्यक्रम चल रहा था. इसी दौरान एक घर के छज्जे के गिरने से दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं. छज्जा गिरने के बाद काफी देर तक समारोह में अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों ने सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया. घायलों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है.

20 से अधिक घायल: लोगों ने बताया कि फेसर थाना क्षेत्र के देवरिया गांव से बारात हारीबारी गांव आई थी और वहां रात में जयमाला कार्यक्रम चल रहा था. जयमाला की रस्म को देखने के लिए काफी संख्या में महिलाएं और युवतियां दुल्हन के घर के छत के छज्जे पर खड़ी थीं. इसी दौरान अचानक घर का छज्जा भरभरा कर गिर पड़ा और अफरा-तफरी मच गई. कई लोग छज्जे की चपेट में आकर घायल हो गए. घायलों की संख्या 20 से अधिक बताई जा रही है.

घायलों में ज्यादा महिलाएं: जयमाला के दौरान छज्जे पर महिलाएं और युवतियां खड़ी थीं. इस वजह से घायलों में उनकी संख्या भी ज्यादा है. कईयों की गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मगध मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. इस हादसे के बाद थोड़ी देर के लिए शादी का माहौल गमगीन हो गया. हर तरफ चीख पुकार मच गई लेकिन थोड़ी देर के बाद हालात को काबू में किया गया.

