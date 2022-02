नई दिल्ली : हरियाणा में निजी सेक्टर की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा अंतरिम रोक (interim stay on a law providing 75 per cent reservation in private sector jobs) लगाए जाने के बाद राज्य सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. शुक्रवार को हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती (Haryana govt challenges Punjab and Haryana HC order in SC) दी.

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनीं और हरियाणा सरकार की अपील को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई है. सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सूचीबद्ध इस मामले 90 सेकेंड की सुनवाई के बाद अदालत ने अधिनियम पर रोक लगा दी. उन्होंने कहा कि हमने एसएलपी तैयार कर आज फाइल कर दी है. मुझे इस बाबद और भी तथ्य अदालत के समक्ष पेश करना है.

बता दें कि हाईकोर्ट ने निजी क्षेत्र की नौकरी में स्थानीय युवाओं को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून हरियाणा स्टेट एंप्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 पर रोक लगा दी. हरियाणा डोमिसाइल के लिए निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण पर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है. हरियाणा में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय निवासियों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण अनिवार्य करने के प्रावधान को गुरुग्राम इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

(पीटीआई-इनपुट)