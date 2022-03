हल्द्वानी: हमेशा रैगिंग के लिए विवादों में रहने वाला हल्द्वानी राजकीय मेडिकल कॉलेज फिर सुर्खियों में आ गया है (ragging of students in haldwani medical college). ताजा मामला जूनियर छात्रों के रैगिंग (ragging of junior के नाम पर सिर मुंडवाने का बताया जा रहा है. जूनियर छात्रों को सिर मुंडवा कर मेडिकल कॉलेज परिसर में घुमाने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. ऐसे में एक बार फिर मेडिकल कॉलेज के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं.

प्राचार्य का क्या कहना है: हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी का कहना है कि अभी तक रैगिंग के मामले को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है. अरुण जोशी ने कहा कि अक्सर छात्र स्वयं ही सिर को मुंडवा लेते हैं. इसको रैगिंग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है.

हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से हड़कंप

वायरल वीडियो में क्या दिख रहा है: वायरल वीडियो में सभी छात्रों के सिर मुंडे हुए हैं. वो एक लाइन में चलते हुए हाथ पीछे कर पीठ पर बैग लिए हुए दिख रहे हैं. बताया जा रहा है कि ये सभी एमबीबीएस के प्रथम वर्ष के छात्र हैं. इन छात्रों ने किसके कहने पर सिर को मुंडवाया, कोई भी इस मामले में बोलने से बच रहा है. इससे कॉलेज प्रशासन की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं.

ऐसे में यह पूरा मामला रैगिंग से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि दिलचस्प बात ये भी है कि इस पूरे मामले में कोई भी छात्र कुछ भी कहने से बच रहे हैं. कॉलेज के प्राचार्य अरुण जोशी का कहना है कि अभी तक रैगिंग के मामले को लेकर कोई शिकायत नहीं आई है.

पिछले साल रैगिंग को लेकर हुई थी मारपीट: प्राचार्य का कहना है कि अगर इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो जांच की जाएगी. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अरुण जोशी का कहना है कि छात्र स्वयं ही सिर को मुंडवा लेते हैं. इसको रैगिंग से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है. वहीं बीते साल दिसंबर में भी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया था. तब MBBS छात्रों के दो गुट आपस में भिड़ गए थे. तब एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों ने दो जूनियर छात्रों को पीट दिया था, जिसके बाद मामला और बिगड़ गया था.

पिटाई के बाद जूनियर छात्रों ने बाहर से 3 लड़कों को बुलाया और काफी हंगामा किया. इसके बाद विवाद और बढ़ गया था. इस दौरान छात्रों के दोनों गुटों के बीच मारपीट हुई थी. मारपीट में चार छात्र मामूली रूप से घायल हो गए थे. वहीं कॉलेज प्रशासन ने तब इस पूरे मामले को आपसी विवाद बताया था.