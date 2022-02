बैतूल : मध्य प्रदेश में बैतूल रेलवे स्टेशन (fire breaks out in train near Betul Railway Station in Madhya Pradesh) के पास सिकंदराबाद-दानापुर एक्सप्रेस के जनरल डिब्बे में बुधवार सुबह आग (fire breaks out in secunderabad-danapur express) लग गई. इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन आग लगने के बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया. यात्रियों ने आग देखकर तुरंत पुलिस को सूचित किया. वहीं, ट्रेन को भी तत्काल बैतूल अंडर ब्रिज पर रुकवाया गया और धीरे-धीरे बैतूल रेलवे स्टेशन तक लाया गया.

सिकंदराबाद-दानापुर एक्सप्रेस ट्रेन में लगी आग

पुलिस ने दमकल विभाग को सूचित किया और आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया. आशंका जतायी जा रही है कि किसी यात्री द्वारा जलती हुई बीड़ी इलेक्ट्रिक बॉक्स में डाल दिये जाने से शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी होगी. वहीं, आग लगने के बाद डिब्बे में धुंआ फैल गया. ट्रेन में आग की खबर से ही अन्य डिब्बों के यात्रियों में हाहाकार मच गया. ट्रेन को बैतूल रेलवे स्टेशन से पहले ही रोक दिया गया.

हर कोई अपनी जान बचाने की मशक्कत करने लगा, तो वहीं कुछ यात्रियों ने पुलिस को सूचित किया. पुलिस ने स्थानीय दमकल अधिकारियों को सतर्क कर दिया. दमकल गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया. वहीं, रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए. करीब आधे घंटे तक ट्रेन रुकी रही और आग बुझाने के बाद ट्रेन को रवाना कर दिया गया. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई.