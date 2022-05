बक्सर: बिहार में बक्सर जिले में मानवता को शर्मसार करने का मामला प्रकाश में आया है. आरोप है कि सगा पिता बेटे की चाहत में शैतान बन गया. एक तांत्रिक के साथ मिलकर अपनी दो नाबालिग बेटियों का यौन शोषण (Father accused of sexual abuse of minor daughters) करता था. बच्चियों के शोषण का यह सिलसिला अनवरत करीब 10 साल तक चलता रहा. इस कुकर्म में संलिप्तता के आरोप में बच्चियों की मां और मौसी समेत 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Five arrested in Buxar) है. बच्चियों का पिता झोला छाप डॉक्टर है. तांत्रित भी पीड़ित लड़कियों के पिता का मित्र है.

ये भी पढ़ें: होटलों में कमरा बुक कर नाबालिग बेटियों से करता था रेप, आरोपी पिता गिरफ्तार

राज्यपाल और सीएम से शिकायत: 17 मई 2022 को पीड़ित बच्चियों ने बिहार के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य महिला आयोग, बिहार के डीजीपी, बक्सर जिलाधिकारी और एसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा की गुहार लगायी है. इस मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. इस घटना के सामने आने के बाद हर कोई हैरान है. वहीं, पुलिस स्पीडी ट्रायल के तहत सभी आरोपियो को सजा दिलाने की तैयारी में लगी हुई है.

मां और मौसी भी कुकर्म में भागीदार: मिली जानकारी के अनुसार जिले के राजपुर प्रखंड के एक गांव के रहने वाली दो नाबालिग बहनों ने 17 मई 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डीजीपी एसके सिंघल, बिहार राज्य महिला आयोग, बक्सर जिला अधिकारी अमन समीर, एसपी नीरज कुमार सिंह को पत्र भेजकर न्याय एवं सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है. पत्र में लड़कियों ने बताया है कि पुत्र की चाहत में उनका सगा पिता साल 2012 से लेकर आज तक एक तांत्रिक के साथ मिलकर दोनों बहनों का रेप करते आ रहा है. इस कुकर्म में सगी मां और मौसी भी शामिल है. दोनों बहनों का आरोप है कि जब भी वे इसका विरोध करतीं तो उन्हें मारा-पीटा जाता था.

'नींद की गोली खिलाकर करता था रेप': बच्चियों का आरोप है कि पिता उसके पिता विटामिन की गोली बताकर दोनों को नींद की गोली खिलाते थे. तांत्रिक पहले क्लिनिक पर रेप करता था. बाद में घर में रेप करने लगा. पिता और तांत्रिक के इस दुष्कृत्य में मां और मौसी का सहयोग रहता था. दोनों बच्चियों ने अपने आवेदन में कहा है कि वे पढ़ना चाहती हैं, इसलिए उन्हें न्याय दिलाने के साथ ही उनकी पढ़ाई की भी व्यवस्था की जाये.

आजिज आकर घर से भागीं: दोनों बच्चियां यौन शोषण की प्रताड़ना से तंग आकर घर से बक्सर भाग आयीं. उनकी छोटी बहन के पास गुल्लक में कुछ पेसे थे. बड़ी बहन के पास स्कॉलरशिप के 15-16 हजार रुपये थे. इसके साथ ही स्कूल ड्रेस आदि लेकर दोनों घर से निकल गयीं और एक सर के सहयोग से बक्सर में किराये का घर लिया.

5 को पुलिस ने किया गिरफ्तार: इस मामले को लेकर दोनों नाबालिग बहनों ने महिला थाना में आवेदन दिया गया है. इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए चार नामजद अभियुक्तों के साथ नाबालिक बच्चियों की मदद करने वाले एक युवक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले को लेकर बक्सर के एसपी नीरज कुमार सिंह ने फोन पर जानकारी देते हुए बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. दोनों नाबालिग बच्चियों का मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया जा रहा है. दोनों नाबालिग बच्चियों को त्वरित न्याय मिले, इसको लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें: Gaya Crime News: नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म के आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP