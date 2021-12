बेंगलुरू : पत्नी व दो बच्चों की हत्या (killied wife and two kids) मामले में वायुसेना का पूर्व जवान 11 साल बाद गिरफ्तार (Ex-IAF man held after 11 years) किया गया है. उसे हरियाणा से पकड़ा गया है. फरार होने के बाद दोषी धर्म सिंह यादव (Guilty Dharam Singh Yadav) अपनी दूसरी पत्नी और दो बच्चों के साथ हरियाणा में रह रहा था.

जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर 2008 को धर्म सिंह यादव ने अपनी पत्नी अनु यादव (35) और दो नाबालिग बच्चों कीर्ति (14) और शुभम (8) की गला रेत कर हत्या कर दी थी. पुलिस जांच से ध्यान भटकाने के लिए (To divert attention from police investigation) उसने अपनी पत्नी के गले से सोने के जेवर भी उतार लिए थे. साथ ही थाने में जाकर शिकायत भी दर्ज कराई थी. लेकिन बाद में उसे ही हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था.

दोषी करार दिए जाने पर करीब दो साल दो महीने जेल में बिताने के बाद उसने पेट दर्द की शिकायत की और 2010 में विक्टोरिया अस्पताल बेंगलुरू (Victoria Hospital Bangalore) में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. वहीं से उसने भागने की योजना बनाई. उसने पुलिस कांस्टेबल पर मिर्च पाउडर फेंका (Chilli powder thrown at police constable) और अस्पताल से भाग गया.

इस मामले में वीवी पुरा पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज (VV Pura police registered a case against him) किया था. लेकिन उसे पकड़ने में कामयाबी नहीं मिली. इतना सब होने के बाद वह भाग गया हरियाणा में दूसरे नाम से शराब की दुकान चलाने लगा. 2012 में उसने एक मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से (through matrimonial site) असम की महिला से शादी कर ली.

लेकिन बेंगलुरू हाईकोर्ट ने जब पुलिस से उसे 11 साल तक गिरफ्तार नहीं करने पर जवाब मांगा तो पुलिस एक्टिव हुई और उसकी फिर तलाश शुरू की गई. पुलिस को यह जानकारी मिली कि उसे वायुसेना से सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन भी मिल रही है. तब पुलिस अधिकारियों ने जानकारी जुटाई और उसे हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया गया.

धर्म सिंह यादव 1987 में IAF में शामिल हुआ था और 1997 में वह सेवानिवृत्त हुआ. धरम सिंह यादव की शादी अनु यादव से हुई थी लेकिन उसने एक मैट्रिमोनियल साइट पर एक फर्जी प्रोफाइल बना लिया और दूसरी शादी करना चाहता था. एक पुलिस वाले ने कहा कि उसने अपने रिश्ते में बाधा के लिए अपनी पहली पत्नी और दो बच्चों की हत्या कर दी थी.