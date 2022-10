आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

अमित शाह और जेपी नड्डा आज से असम दौरे पर

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (Amit Shah Assam Visit) शुक्रवार से असम के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगे. शाह और नड्डा इस दौरे के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे और एक रैली को संबोधित करेंगे. भाजपा के प्रदेश कार्यलय का भी इस दौरान उद्घाटन किया जाएगा.

शिंदे गुट शिवसेना के चुनाव चिह्न पर दावेदारी को लेकर शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से मिलेगा

अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव से पहले शिवसेना के दोनों गुटों के बीच पार्टी के चुनाव चिह्न 'तीर धनुष' पर दावेदारी की कोशिश तेज होती दिख रही है. इसी कड़ी में शिंदे गुट शुक्रवार को निर्वाचन आयोग से मिलने की तैयारी में है.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

बिहार में मॉब लिंचिंग : रेप के आरोपी को भीड़ ने पीट पीटकर मार डाला

कटिहार में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई (Rape accused beaten to death in Katihar). मृतक पर एक 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है (Minor raped in Katihar). इस वारदात से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें लोग आरोपी को खजूर के पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं.

कर्नाटक: कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल संग सोनिया गांधी भी हुईं शामिल

कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) भी मिशन 2024 के लिए मैदान में कूद पड़ी हैं. आज कर्नाटक के मंड्या में राहुल गांधी के (Rahul Gandhi) साथ सोनिया गांधी भी 'भारत जोड़ो यात्रा' (bharat jodo yatra) में शामिल हुईं.

युवा IAS अधिकारियों से मुखातिब हुए पीएम मोदी, कहा- 'विकसित भारत' के लक्ष्य में आपकी अहम भूमिका

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) भारतीय प्रशासनिक सेवा (Indian Administrative Service) के युवा अधिकारियों से मुखातिब हुए. उन्होंने युवा अधिकारियों को विकसित भारत (Developed India) का लक्ष्य लेकर काम करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि उन्हें अमृत काल में देश की सेवा करने का मौका मिला है.

विश्व बैंक ने FY2022-23 के लिए भारत का वृद्धि दर अनुमान घटाकर किया 6.5 प्रतिशत

विश्व बैंक ने भारत के वृद्धि दर के अनुमान को घटा दिया है. विश्व बैंक ने ऐसा अंतरराष्ट्रीय हालातों के बिगड़ने के चलते किया है. अनुमान है कि वित्त वर्ष 2022-23 में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5 प्रतिशत दर से बढ़ेगी.

भैंसों के झुंड से टकराई मुंबई-गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस, मामूली रूप से क्षतिग्रस्त

मुंबई सेंट्रल-गांधीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस भैंसों के झुंड के टकरा जाने से इंजना का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया. हादसे में कोई यात्री घायल नहीं हुआ. वहीं रेल यातायात पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा.

फ्रेंच लेखिका Annie Ernaux को मिला साहित्य का नोबेल पुरस्कार

साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है. फ्रेंच लेखिका एनी एरनॉक्स (Annie Ernaux) को साहित्य का नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Literature) दिया गया है.

जयशंकर ने न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री अर्डर्न के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की

न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डर्न (New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern) से विदेश मंत्री एस जयशंकर (External Affairs Minister S Jaishankar) ने मुलाकात की. इस दौरान जयशंकर ने पीएम मोदी की ओर से उन्हें शुभकामनाएं भी दीं. इससे पहले विदेश मंत्री का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया.

31 अक्टूबर तक तीन गुना महंगे मिलेंगे प्लेटफार्म टिकट

दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) ने त्योहार के सीजन में लोगों की भीड़ को देखते हुए 10 रुपये के प्लेटफार्म टिकट (Railway station platform ticket) की कीमत को बढ़ाकर 30 रुपये करने का आदेश जारी कर दिया है. यह आदेश 31 अक्टूबर तक दिल्ली के तमाम स्टेशनों पर लागू रहेगा.

जबलपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, बाइक सवारों को टक्कर मार हवा में उड़ाया

मध्य प्रदेश के जबलपुर में शराब के नशे में तेज रफ्तार कार चालक ने कोहराम मचा दिया. रांझी थाना के चुंगी के पास रावण दहन देखकर लौटने के दौरान एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े बाइक सवार को टक्कर मार दी. इसके बाद कार खंभे से जाकर टकरा गई. इस हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दुकानों के सामने रखे दूध-दही की चोरी कर वहीं बेचने पहुंच गया चोर, जानें फिर क्या हुआ

कर्नाटक के बेंगलुरु में दुकानों के सामने से दूध और दही चुराने के मामले में एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया. घटना के बारे में बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से दुकान के सामने से दूध-दही की चोरी से परेशान दुकानदार ने सीसीटीवी लगवाया. इस दौरान सीसीटीवी में दूध की चोरी करते एक व्यक्ति को देखा गया. इतना ही नहीं यह व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर स्कूटर से इलाके में घूम कर कुछ दुकानों से दूध और दही की चोरी करता था.