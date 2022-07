आज की वो खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टोक्यो ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 88.39 मीटर की दूरी तक भाला फेंक टूर्नामेंट के फाइनल में जगह पक्की कर ली है.

इंडिगो की पटना- दिल्ली फ्लाइट में बम की सूचना पर ली गई तलाशी, नहीं मिला विस्फोटक पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान में बम होने की खबर (Information of Bomb In Indigo Plane At Patna airport) पर प्लेन की तलाशी ली गई. इंडिगो की दिल्ली जानेवाली विमान संख्या 6E 2126 में बम होने की सूचना को लेकर पटना एयरपोर्ट पर अफरा-तफरी मची रही. बम निरोधी दस्ते ने तुरंत तलाशी अभियान चलाया. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

द्रौपदी मुर्मू ने जीता राष्ट्रपति चुनाव, मोदी-नड्डा, शाह, राजनाथ ने मुलाकात कर दी बधाई

एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत दर्ज की है. मुर्मू को आजादी के बाद भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का गौरव प्राप्त होगा. साथ ही वह पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति होंगी, जिन्होंने देश को आजादी मिलने के बाद जन्म लिया है. मुर्मू की जीत पर पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे. सभी ने मुर्मू काे बधाई दी है. देर रात तक देश- विदेश सभी जगहों से उनको बधाई देने का सिलसिला चलता रहा. पढ़ें पूरी खबर

द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव रायरंगपुर और देशभर में लोग मना रहे जश्न

डिशा में एनडीए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव रायरंगपुर के अलावा देशभर में जश्न मनाया जा रहा है. पढे़ं पूरी खबर

National Herald Case: सोनिया से आज की पूछताछ पूरी, ED ने सोमवार को फिर बुलाया, कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन जारी

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से नेशनल हेराल्ड धनशोधन मामले में ईडी के दिल्ली स्थित कार्यालय में पूछताछ हुई. ईडी ने उन्हें 25 जुलाई (सोमवार) को फिर बुलाया है. इधर, देशभर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है. दिल्ली में ED की पूछताछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है. पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई की आलोचना की है और इसे 'राजनीतिक प्रतिशोध' करार दिया है. पढे़ं पूरी खबर

देश में चार करोड़ से ज्यादा मामले लंबित, SC में 72 हजार केस

देश में 15 जुलाई 2022 तक के आंकड़ों के अनुसार 4,19,79,353 मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं (more than 4 crore court cases pending in country). सिर्फ 72 हजार केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं. ये जानकारी राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक सवाल के जवाब में दी गई. पढे़ं पूरी खबर

देश की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रम पर नजर : भारत

डोकलाम के आसपास चीन के गांव बसाने (Chinese village east of the Doklam) से जुड़ी खबरों को लेकर विदेश मंत्रालय का यह बयान सामने आया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रम पर नजर है. वहीं श्रीलंका के घटनाक्रम पर फिर कहा कि वह वहां के नागरिकों के साथ है. पढे़ं पूरी खबर

दुबई से कोच्चि आ रहे एयर इंडिया के विमान में आई खराबी, मुंबई किया गया डायवर्ट

एयर इंडिया की दुबई के कोच्चि आ रही फ्लाइट में खराबी आने के बाद उसे मुंबई डायवर्ट किया गया है. मामले की जांच के लिए दो अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. पढ़ें पूरी खबर

हेट स्पीच : सुप्रीम कोर्ट ने कहा-केंद्र राज्यों से जानकारी जुटाए कि क्या कदम उठाए

उच्चतम न्यायालय ने हेट स्पीच (Hate Speech) मामले में केंद्र और चुनाव आयोग से सवाल-जवाब किया. साथ ही केंद्र को निर्देश दिया कि वह राज्यों से जानकारी जुटाए कि पूर्व में दिए गए निर्देशों का कितना पालन किया गया है. केंद्र से छह सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. पढे़ं पूरी खबर

विश्व में 5 प्रतिशत महिला पायलट, भारत में यह संख्या करीब 15 प्रतिशत

अन्य देशों की तुलना में भारत में महिला पायलटों की संख्या ज्यादा है (women pilots in India). सरकार ने लोकसभा में ये जानकारी दी है. इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ वुमेन एयरलाइन पायलट्स के मुताबिक विश्व में कुल पायलटों में से 5 प्रतिशत महिलाएं हैं, जबकि भारत में ये संख्या 15 फीसदी है. पढे़ं पूरी खबर

बीते तीन साल में विज्ञापनों पर सरकार ने खर्च किए 911.17 करोड़ रुपये

सरकार ने बीते तीन सालों में अखबार, टेलीविजन चैनलों और वेब पोर्टलों पर विज्ञापन के रूप में 911.17 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. उक्त जानकारी सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur) ने राज्यसभा में दी. पढे़ं पूरी खबर

ज्ञानवापी केस : अक्टूबर में सुनवाई करेगा SC, शिवलिंग पर जल चढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार

ज्ञानवापी मस्जिद मामले (gyanvapi case) में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह वाराणसी कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा. साथ ही ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की याचिका पर अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी. वहीं, शीर्ष कोर्ट ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए नई याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. पढे़ं पूरी खबर

द्रौपदी मुर्मू : सादगी से परिपूर्ण व्यक्तित्व, प्याज-लहसुन से भी करती हैं परहेज

द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुकी हैं. वह भारत की पहली आदिवासी महिला होंगी, जो राष्ट्रपति बनेंगी. वह ओडिशा के अपरबेड़ा गांव से आतीं हैं. उनके गांवों में सुबह से ही जश्न का माहौल है. मुर्मू अपनी सादगी के लिए जानी जाती हैं. वह प्याज-लहसुन का भी इस्तेमाल नहीं करती हैं. (Droupadi murmu wins president election). पढ़ें पूरी खबर