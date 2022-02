आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

1 - यूपी विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान

यूपी विधानसभा चुनाव का शंखनाद के बाद चुनावी रणभूमि में वोटिंग की बारी है. 10 फरवरी यानी गुरुवार को पहले चरण के लिए मतदान होगा. वेस्टर्न यूपी में इस बार सभी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर है. भाजपा पर इतिहास दोहराने की चुनौती है तो समाजवादी पार्टी, आरएलडी और बीएसपी के लिए यह खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लाने की लड़ाई है. पढे़ं पूरी खबर.

कल की वो खबरें जिसे आपको जाननी चाहिए

1 - परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र की सबसे बड़ी दुश्मन : पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशेष साक्षात्कार में कहा है कि मैं विविधता में एकता के मंत्र का पालन करते हुए सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास करता हूं. पढ़ें पूरी खबर.

2 - Karnataka Hijab Row: कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद बड़ी बेंच को भेजा

कर्नाटक में हिजाब मामला (Karnataka Hijab Row) पर अब कर्नाटक हाईकोर्ट की बड़ी बेंच फैसला करेगी. बुधवार को मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की जस्टिस कृष्णा दीक्षित की सिंगल बेंच ने इस मामले को बड़ी बेंच को भेजा है. वहीं कर्नाटक सहित देश के अन्य हिस्सों में भी हिजाब विवाद गरमाया हुआ है. अब पॉलिटिकल पार्टियां भी विवाद में कूद पड़ी हैं और आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. पढे़ं पूरी खबर.

3 - Karnataka Hijab Row: विवाद पर सियासत जारी, कहीं विरोध तो कहीं बयानों से हमला

कर्नाटक हिजाब मामले (Karnataka Hijab Row) में देश की राजनीति गरमा गई है. विपक्षी दलों ने इसके लिए बीजेपी की राज्य व केंद्र सरकारों पर आरोप लगाए हैं. वहीं बीजेपी विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप मढ़ रही है. अब लालू प्रसाद यादव भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीति की वजह से देश सिविल वॉर (Civil War) की तरफ बढ़ रहा है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, वहीं हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी बयान दिया है. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग भी मामले पर नजर बनाए हुए है. विश्व हिंदू परिषद ने भी विवाद पर बयान दिया. कर्नाटक हिजाब विवाद पर कहां किसने क्या कहा? और कहां विरोध-प्रदर्शन हुआ जानें इस विशेष रिपोर्ट में.

4 - बीएसएनएल को 5जी नेटवर्क शुरू करने का काम सौंपा जाएगा : वैष्णव

केंद्र सरकार ने कहा है कि दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल को कई वर्षों बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है. संसद में सरकार ने बताया है कि केंद्र की ओर से ₹ 44720 करोड़ और आवंटित किए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

5 - CBSE की टर्म 2 परीक्षा 26 अप्रैल से, ऑफलाइन होगा एग्जाम

CBSE ने टर्म 2 परीक्षा की तारीख की घोषणा कर दी है. बोर्ड के द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, 26 अप्रैल से दूसरे टर्म की परीक्षा शुरू होगी. पढ़ें पूरी खबर.

6 - वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाओं में आई कमी : नित्यानंद राय

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि वामपंथी उग्रवाद (Left Wing Extremism) की घटनाओं में कमी आई है. ऐसा सरकार की राष्ट्रीय नीति और बेहतर कार्य योजना के कारण हुआ है. 2009 के मुकाबले ऐसी घटनाएं 77 फीसदी कम हुई हैं. उन्होंने ये भी कहा कि भारत में माओवादी अंतरराष्ट्रीय समूहों से प्रेरित हैं. गौतम देबराय की रिपोर्ट.

7 - पशु तस्करी मामले में सीबीआई ने TMC संसद को किया तलब

सीबीआई ने सीमा पार पशु तस्करी से संबंधित मामलों की जांच के सिलसिले में पूछताछ के लिए अभिनेता से नेता बने तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्य देब को पूछताछ के लिए बुलाया है (CBI sends notice to actor and Trinamool Congress MP). पढे़ं पूरी खबर.

8 - हिजाब विवाद पर बोलीं प्रियंका गांधी, बिकनी, घूंघट, जींस या हिजाब, महिलाओं को है कपड़े चुनने का अधिकार

कर्नाटक का हिजाब विवाद अब चुनावी रंग में पूरी तरह से रंग चुका है. जनवरी से शुरू हुए विवाद जब फरवरी में गरमाया तो कई सामाजिक और राजनीतिक शख्सियतों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी की. नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला युसूफजई के बाद कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिजाब विवाद पर ट्वीट किया है. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1 - पंजाब चुनावों में 'मुफ्त' का जलवा, जीते तो महिलाओं के लिए सभी दल खोलेंगे 'तिजोरी'

चुनाव है तो वादे हैं. पंजाब चुनाव 2022 में भी सभी राजनीतिक दलों ने वादों का पिटारा खोला है. सभी ने फ्री बिजली और अपने-अपने तरीकों से महिलाओं को पेंशन देने का वादा किया है. जानिए किस पार्टी के पिटारे में लोगों के लिए क्या है. पढे़ं पूरी खबर.

2 - ईटीवी भारत के सामने किसानों का छलका दर्द, बोले- HZL ने जमीन को कर दिया बंजर

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (National Green Tribunal) (एनजीटी) ने भीलवाड़ा जिले में पर्यावरण नियमों का उल्लंघन (Environmental Norms Violations at Bhilwara Villages) करने पर वेदांता ग्रुप के हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (Hindustan Zinc Limited In Rajasthan) को 25 करोड़ रूपये की क्षति पूर्ति का निर्देश दिया है. जिले के हुरडा पंचायत समिति क्षेत्र के आगूचा ग्राम पंचायत क्षेत्र में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की यूनिट है. यहां के किसानों ने ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए आरोप लगाया कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की ओर से प्रदूषित पानी के रिसाव के कारण क्षेत्र में जल प्रदूषित हो गया. जंगल और जमीन बंजर हो गई है. पढ़ें पूरी खबर.

3 - Karnataka Hijab Row: जानें किस राज्य में क्या हैं नियम

कर्नाटक में इन दिनों हिजाब (Karnataka Hijab Row) को लेकर बवाल हो रहा है. यहां सरकारी शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने पर बैन का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है. जिसकी वजह से देश के कई प्रदेशों में भी हंगामा मचा हुआ है. हम आपको बता रहे हैं कि देश के अन्य राज्यों में हिजाब को लेकर नियम (rules about hijab) हैं या नहीं. पढ़ें यह विशेष रिपोर्ट.

VIDEO :

4 - लोक सभा में तमिल और हिंदी पर हंगामा, डीएमके सांसद को मिला केंद्रीय मंत्री का जवाब, खूब लगे ठहाके

लोक सभा में तमिल भाषा में सवाल पूछे जाने और केंद्रीय मंत्री द्वारा हिंदी में जवाब दिए जाने को लेकर हंगामे जैसे हालात दिखे. स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से सदन में व्यवस्था बनाए रखने की अपील की. डीएमके सांसद ए गणेश मूर्ति ने भारत में आने वाले एफडीआई को लेकर सवाल किया, जिसका जवाब कॉरपोरेट मामलों के केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिया. दोनों के बीच सवाल-जवाब के दौरान सदन में खूब ठहाके भी लगे. आपस में सीधा संवाद करते दिखे केंद्रीय मंत्री गोयल और सांसद गणेश मूर्ति को स्पीकर ओम बिरला ने आसन की ओर मुखातिब रहने को कहा. बता दें कि डीएमके सांसद तमिलनाडु की इरोड लोक सभा सीट से निर्वाचित हुए हैं. देखें वीडियो.

5 - IT rules 2021 : भाजपा सांसद ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कानून बनाएगी मोदी सरकार ?

T rules 2021 : भाजपा सांसद ने पूछा, क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ कानून बनाएगी मोदी सरकार ? देखें वीडियो.

6 - Rare View of Pelican: मछली पकड़ने के लिए पक्षी ने लगाई डुबकी, कछुए से हुआ सामना...फिर!

केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इन दिनों प्रवासी पक्षियों से गुलजार है. पिछले साल की तुलना में इस बार यहां सैकड़ों की संख्या में पेलिकन पहुंचे हैं. घना के जलाशयों में पेलिकन की अठखेलियां और फिशिंग (Fishing Pelican In Ghana) आसानी से देखने को मिल रही है. घना के अंदर पेलिकन और कछुए के इस वीडियो की खूब चर्चा हो रही है. देखें वीडियो.

7- बदरीनाथ धाम और औली में बर्फबारी से खूबसूरत हुआ नजारा, देखें वीडियो

विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थल औली और बदरीनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी (fresh snowfall in auli and badrinath dham) शुरू हो गई है. सुबह से ही बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी के बीच ही औली में चल रहे नेशनल स्की एंड स्नो बोर्ड चैंपियनशिप का भी समापन हो गया है. जहां स्कीयर बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे. औली में बर्फबारी (snowfall in auli) से पारा लुढ़क गया है. जिससे ठंड में इजाफा हुआ है. उधर, बदरीनाथ धाम में भी सुबह से ही बर्फबारी जारी है. मंदिर परिसर के आसपास 5 से 6 फिट तक बर्फ की मोटी चादर जमी हुई है. वहीं, चमोली के अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में भी बारिश और बर्फबारी जारी है. बारिश और बर्फबारी से ग्रामीण इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. कई सड़क मार्ग भी बाधित हो गए हैं. देखें वीडियो.