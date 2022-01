आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1 - मंगलवार को त्रिपुरा पहुंचेंगे पीएम मोदी, दौरे से पहले सुरक्षा चाक-चौबंद

04 जनवरी को अगरतला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा (Prime Minister Narendra Modi's visit) से पहले त्रिपुरा पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. रविवार देर रात मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब (Chief Minister Biplab Kumar Deb) के साथ मुख्य सचिव कुमार आलोक (Chief Secretary Kumar Alok) और राज्य पुलिस महानिदेशक वीएस यादव (State Director General of Police VS Yadav) ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया. पढ़ें पूरी खबर.

1 - children covid vaccination : पीएम मोदी ने कहा, मेरे युवा दोस्तों को बधाई, टीके से सुरक्षित होगा यूथ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15-18 साल के किशोरों के वैक्सीनेशन पर बधाई दी है. पीएम ने कहा, 'मेरे युवा दोस्तों को बधाई, टीके से सुरक्षित होगा यूथ', पढ़ें पूरी स्टोरी.

2- भारत में एक्सपायर्ड कोविड टीकों के इस्तेमाल की मीडिया रिपोर्ट झूठी व भ्रामक : स्वास्थ्य मंत्रालय

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Union Health Ministry) ने सोमवार को उन मीडिया रिपोर्टों को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि देश में कोविड​​​​-19 टीकाकरण कार्यक्रम के तहत एक्सपायर्ड टीके लगाए (Expired vaccines) जा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

3 - चुनावी राज्यों में वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने के लिए EC ने लिखा पत्र

पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा इसी महीने होने की संभावना है. इस बीच कोरोना एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है. ऐसे में चुनाव आयोग ने इन राज्यों से वैक्सीनेशन की गति बढ़ाने (poll bound states to ramp up Covid19 vaccination) का अनुरोध किया (EC asks five poll bound states) है. पढ़ें पूरी खबर.

4 - श्रीनगर : मुठभेड़ में लश्कर का खूंखार आतंकी ढेर, एक अन्य आतंकी भी मारा गया

श्रीनगर में लश्कर ए तैयबा का एक खूंखार आतंकी मारा गया. उसका नाम सलीम पारे बताया गया है. एक और आतंकी के मारे जाने की खबर है. विशेष जानकारी के आधार पर पुलिस और सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू करने के बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी शुरू हुई. पढ़ें पूरी खबर.

5 - Home Ministry security meeting : शाह की अध्यक्षता में सुरक्षा समीक्षा, शीर्ष अधिकारी रहे मौजूद

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में मौजूदा खतरे के परिदृश्य और उभरती सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा की. साल 2022 की शुरुआत में यह इस तरह की पहली उच्च स्तरीय बैठक थी. शाह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में देश के सुरक्षा और खुफिया तंत्र के शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया. पढ़ें पूरी खबर.

6 - चुनाव से पहले उत्तराखंड कांग्रेस का थीम सॉन्ग लॉन्च, 'तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा'

कांग्रेस ने उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव (Uttarakhand assembly election 2022) के प्रचार के लिए अपना थीम सॉन्ग लॉन्च किया है. नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में इसे रिलीज किया गया. 2 मिनट 48 सेकंड के इस थीम सॉन्ग के बोल- 'तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, भाजपा नहीं आएगी दोबारा' है. पढ़ें पूरी खबर.

7 - NCB में खत्म हुआ वानखेड़े का कार्यकाल, DG-DRI को करेंगे रिपोर्ट

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के मुंबई जोन के प्रमुख समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) अब राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के महानिदेशक को रिपोर्ट करेंगे. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

8 - केंद्रीय मंत्री के बेटे और भाजपा विधायक गिरफ्तारी से बचने के लिए पहुंचे हाईकोर्ट

महाराष्ट्र के भाजपा विधायक नीतेश राणे (Maharashtra BJP MLA Nitesh Rane) ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया (Bombay High Court nitesh rane) है. नीतेश राणे पर सिंधुदुर्ग में शिवसेना कार्यकर्ता पर हमला (nitesh rane Shiv Sena worker assault) करने का आरोप है. इस मामले में नीतेश इस समय 'लापता' चल रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

9 - Covaxin व Covishiled टीकों के संयोजन से अच्छे परिणाम मिलते हैं : AIG अध्ययन

हमारे देश में उपलब्ध Covaxin और Covishild टीकों का संयोजन अच्छे परिणाम देते हैं. AIG का अध्ययन कहता है कि दोनों टीकों का संयोजन बेहतर परिणाम देने वाला है. पढ़ें पूरी खबर.

10- लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 5 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल, आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी

लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में एसआईटी ने सोमवार को पांच हजार पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की. इसमें एसआईटी ने 14 लोगों को आरोपी बनाया है. एसआईटी ने चार्जशीट में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया है. पढ़ें पूरी खबर.

1 - China Pangong Lake Bridge : 'ड्रैगन' ने शुरू किया पुल का निर्माण, सैनिकों को मिलेगी बड़ी मदद

लद्दाख में पैंगोंग लेक के पास चीन ब्रिज का निर्माण (China Pangong Lake Bridge) करा रहा है. चीन ने जो पुल का निर्माण शुरू किया है, इससे चीनी सैनिकों को बड़ी मदद मिलेगी. गौरतलब है कि गत 22 दिसंबर, 2021 को पैंगोंग त्सो झील के किनारों की सेटेलाइट तस्वीरें (pangong tso satellite image) सामने आई थीं. इनमें दावा किया गया कि चीन ने पैंगोंग त्सो झील के किनारों पर निर्माण किया है. बता दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि अगर सेना अपने मिसाइल लॉन्चर भारत-चीन सीमा तक नहीं ले जा सकती तो युद्ध कैसे लड़ेगी. पढ़ें पूरी खबर.

2 - क्या भगवान परशुराम की पूजा से समाजवादी पार्टी मिलेगा यूपी चुनाव में ब्राह्मण वोट ?

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में ब्राह्मण वोट किस पार्टी को मिलेगा? ब्राह्मणों के मूड के बारे में आकलन करने में चुनावी पंडित जुटे हैं. हर पार्टी ब्राह्मणों को रिझाने के लिए अपने-अपने तरीकों से संपर्क साध रही है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में गोसाईगंज स्थित महुराकलां गांव में नवनिर्मित भगवान परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना की थी. इसके बाद से ब्राह्मण वोट को लेकर कयासबाजी और बढ़ गई. सवाल यह है कि क्या भगवान परशुराम की पूजा करने से समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा? ईटीवी भारत से बातचीत में राजनीतिक विश्लेषक योगेश मिश्र ने इससे जुड़े पहलू पर अपनी राय रखी. पढ़ें पूरी खबर.

3 - Covid-19 Vaccination: 15-18 आयुवर्ग का टीकाकरण, होगा कोरोना से बचाव

भारत में सोमवार को 15-18 वर्ष की आयु के किशोरों का टीकाकरण अभियान (vaccination) शुरू हुआ. अन्य टीकाकरण केंद्रों की तरह नई दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के टीकाकरण केंद्र में बड़ी संख्या में युवाओं ने टीका लगवाया. 'ईटीवी भारत' के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबराय ने आरएमएल अस्पताल (RML Hospital) का दौरा किया. टीका लगवाने वाले इस आयु वर्ग के लड़के-लड़कियों, उनके माता-पिता और अस्पताल अधिकारियों के साथ बातचीत की. पढ़ें पूरी खबर.

3 - साल 2022 में निवेश कर बेहतर लाभांश कैसे प्राप्त करें ?

नया साल, नई उम्मीद लेकर आया है. साल 2022 में अपनी मेहनत की कमाई को समझदारी से निवेश करें. ताकि आप अपने भविष्य के लक्ष्य प्राप्त कर सकें. इस नए साल में संकल्प लें कि पिछले साल की गलतियां नहीं दोहराएंगे. निवेश से बेहतर लाभांश प्राप्त करने के टिप्स जानिये. पढ़ें पूरी खबर.

4 - समझदारी से करें लॉन्ग टर्म प्लान में इन्वेस्ट, फिर आप भी बन जाएंगे करोड़पति

हर आदमी धनवान बनना चाहता है. मगर यह आसान नहीं है. इसके लिए धैर्य के साथ लॉन्ग टर्म प्लान में समझदारी भरा निवेश जरूरी है. इसके अलावा यह जानना जरूरी है कि हम अपनी इनकम को प्लानिंग के साथ खर्च करते हैं या नहीं. पढ़ें पूरी खबर.