-- गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रम मुक्ति-मातृका (‘मां के रूप में स्वतंत्रता’) में भाग लेंगे. यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत आयोजित किया जा रहा है.

-- केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल सागरमाला परियोजनाओं की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (एनएसएसी) की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.

-- भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा तेलंगाना के दौरे पर.

-- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री गुजरात के केवड़िया में तीन दिवसीय "स्वास्थ्य चिंतन शिविर" की अध्यक्षता करेंगे.

कोरोना : WHO का दावा, भारत में 47 लाख मौतें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई कड़ी आपत्ति

कोरोना से पूरी दुनिया में कितनी मौतें हुईं है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक आंकड़ा जारी किया है. इसके अनुसार पिछले दो सालों में 1.5 करोड़ लोगों ने कोरोना या कोरोना की वजह से स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़ने वाले असर की वजह से जान गंवाएं हैं. हालांकि, डब्लूएचओ ने भारत को लेकर जो आंकड़े जारी किए हैं, सरकार ने उस पर आपत्ति जताई है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि हमने अभी तक 2021 के आंकड़े जारी नहीं किए हैं, फिर मौत के आंकड़े कैसे जारी हो सकते हैं. डब्लूएचओ के अनुसार भारत में 47 लाख मौतें हुईं हैं. पढे़ं पूरी खबर.

पश्चिम बंगाल में बोले अमित शाह, कोरोना की लहर के बाद लागू करेंगे नागरिकता संशोधन कानून

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर साफ किया है कि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) देश में जल्द लागू किया जाएगा. पश्चिम बंगाल में आयोजित रैली में अमित शाह ने टीएमसी पर सीएए को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया. पढे़ं पूरी खबर.

आतंकी नेटवर्क पर बड़ा खुलासा, करनाल से पकड़े चार आतंकी, तेलंगाना को दहलाने की थी साजिश !

आईबी ने हरियाणा के करनाल जिले से चार संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है. बताया जा रहा है कि इनके पास से बड़ी मात्रा में गोलियां और बारूद के कंटेनर भी बरामद हुए हैं. आईबी ने इन्हें मधुबन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है. पढे़ं पूरी खबर.

जम्मू कश्मीर परिसीमन: कश्मीरी पंडितों के लिए सीट रिजर्व, जम्मू के लिए भी बढ़ीं 6 सीटें

परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर के विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन पर अंतिम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. आयोग को छह मई 2022 तक अंतिम रिपोर्ट सौंपनी थी. अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं. बदल गया जम्मू-कश्मीर का पॉलिटिकल मैप. पढे़ं पूरी खबर.

BSF ने 2012 से अब तक 11 सुरंगों का पता लगाया, पाक समकक्ष के साथ कड़ा विरोध दर्ज कराएगी

बीएसएफ ने 2012 से अब तक 11 सुरंगों का पता लगाया है, जिसके जरिए पाकिस्तान आतंकियों को भेजने की कोशिश करता रहा है. ये सभी सुरंग क्रॉस बॉर्डर नेचर के हैं. बीएसएफ ने कहा है कि वह अपने समकक्ष के साथ कड़ा विरोध दर्ज कराएगी. पढे़ं पूरी खबर.

ग्रीष्मा हत्या मामला : दोषी को मौत की सजा, कोर्ट ने निर्भया मामला का दिया हवाला

गुजरात के सूरत में ग्रीष्मा हत्या मामले में दोषी को मौत की सजा सुनाई गई है. सूरत कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए निर्भया मामले का हवाला दिया. घटना के 70 दिनों बाद फैसला सुनाया गया है. लड़की ने संबंध बनाने से इनकार कर दिया था, इससे गुस्सा होकर दोषी ने परिवार के सामने ही उसका गला रेत दिया था. पढे़ं पूरी खबर.

भाजपा सांसद का अल्टीमेटम, राज ठाकरे उत्तर भारतीयों से माफी मांगें, तभी अयोध्या में मिलेगी एंट्री

महाराष्ट्र में जहां एक तरफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांकेतिक सपोर्ट मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में भाजपा के ही सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे के ही चिरपरिचित अंदाज में, उन्हें ललकारते हुए कहा है कि वो उत्तर भारतियों से माफी मांगे बगैर अयोध्या में आकर दिखाएं, फिर मैं बताऊंगा. ईटीवी भारत से बातचीत में भाजपा सांसद ने ये बातें कहीं. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना ने दिल्ली में बृजभूषण शरण सिंह से खास बातचीत की. पढें पूरी खबर.

संगठन में फिर एक्टिव हुए अमित शाह, अगले तीन सप्ताह में करेंगे 7 राज्यों का दौरा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2024 के लोकसभा चुनाव और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार दौरे कर रहे हैं. इसके अलावा वह बीजेपी शासित राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए रैलियां करने वाले हैं. पढ़ें पूरी खबर.

कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों की दस्तक: 3 फॉरेस्ट गार्ड की हत्या के बाद PMO को भेजी गई अहम जानकारी

देश के आदिवासी अंचल बालाघाट डिंडोरी के बाद मंडला के कान्हा नेशनल पार्क में नक्सलियों के मूवमेंट हुआ है. यहां नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में बीते कुछ दिनों में ही एक फॉरेस्ट गार्ड समेत अन्य दो लोगों की हत्या कर दी है. पढ़ें पूरी खबर.

राजद्रोह कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 10 मई को सुनवाई करेगा कोर्ट

इससे पहले, केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से कुछ और समय देने का अनुरोध करते हुए कहा कि चूंकि यह मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण है इसलिए जवाब दाखिल करने के लिए वकीलों द्वारा तैयार किए गए मसौदे पर सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है. पढे़ं पूरी खबर.

Coal Crisis: कोयला आयात को लेकर राज्यों को केंद्र की एडवाइजरी पर उठे सवाल

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बीत दिनों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोयला आयात करने का सुझाव दिया था. अब ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) ने इस पर सवाल उठाया. ईटीवी भारत संवादताता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट...

मुंबई: 13वें दिन हुई राणा दंपति की जेल से रिहाई

भड़काऊ बयान देने और समाज में अशांति फैलाने के आरोपों में गिरफ्तार हुए थे राणा दंपति, वहीं, बुधवार को दोनों को मिली थी जमानत. पढे़ं पूरी खबर.

राहुल गांधी के तेलंगाना दौरे से पहले 'व्हाइट चैलेंज' के लगे बैनर

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के तेलंगाना के दौरे से पहले व्हाइट चैलेंज के बैनर कुछ हिस्सों में लगाए जाने से हड़कंप मच गया है. वहीं बैनर लगाए जाने के बाद कांग्रेस और टीआरएस के बीच आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है. पढ़िए पूरी खबर...

नीतीश के साथ सियासी संबंधों के सवाल पर मुस्कुराए PK- 'सारे कयास गलत, साथ काम करना और सहमति दोनों अलग विषय'

प्रशांत किशोर ने दिल्ली में नीतीश के साथ हुई 'गुप्त मीटिंग' पर सफाई दी है. उन्होंने कहा कि इस आधार पर जो भी सियासी कयास लगाए गए वो गलत साबित हो हुए, आज भी नीतीश के साथ उनका कोई झगड़ा (PK statement on CM Nitish) नहीं हैं. व्यक्तिगत संबंध होना एक बात है और साथ में काम करना या उसपर सहमति होना दूसरी बात है. पढ़ें पूरी खबर-

उत्तर प्रदेशः मेरठ में जब महिला ने पुलिसकर्मियों को चप्पलों से पीटा, देखें VIDEO

उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक महिला ने पुलिसकर्मियों से अभद्रता की. बीच सड़क पर महिला ने पुलिसकर्मियों से गाली-गलौज करते हुए उनकी चप्पल से पिटाई कर दी. महिला का गलत साइड से स्कूटी निकालने को लेकर पुलिसवालों से विवाद हो गया था. वीडियो में महिला कांस्टेबल के अलावा मौके पर मौजूद दरोगा को चप्पलों से पीटा. वहीं, मामले में एसपी सिटी के निर्देश पर पुलिस ने महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. घटना बुढ़ाना गेट पुलिस चौकी के पास की है. पढ़ें पूरी खबर.

गोरखपुर: राप्ती नदी में डॉल्फिन कर रहीं उछल-कूद, वन विभाग संरक्षण के लिए चलाएगा अभियान

गोरखपुर से होकर बहने वाली राप्ती नदी में इन दिनों डॉल्फिन देखने को मिल रही है. इन्हें देखकर आसपास के लोग काफी खुश है. वहीं, वन विभाग के पास पानी में उछल-कूद करने वाली डॉल्फिन का एक वीडियो भी है. उनका मानना है कि डॉल्फिन का राप्ती नदी में रहना एक शुभ संकेत है. देखें वीडियो.

VIDEO: छत्तीसगढ़ में जेसीबी के टायर में हवा भरते समय दर्दनाक हादसा

Tire burst while filling air in JCB in Raipur: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है. जेसीबी के टायर में हवा भरते समय टायर फट गया. जिससे मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई है. घटना मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है. यह रायपुर के सिलतरा क्षेत्र की घटना है. यहां घरकुल स्टील प्राइवेट लिमिटेड के गैरेज में यह हादसा हुआ है. धमाका इतनी जोरदार हुआ कि गैरेज के कर्मचारी लगभग 8 फीट ऊंचाई तक उछले और मौके पर ही दम तोड़ दिया. सिलतरा चौकी प्रभारी राजेश जॉन ने बताया कि "मृतकों में राजपाल सिंह और प्रांजल नामदेव हैं. दोनों मध्यप्रदेश के सतना जिले के रहने वाले हैं. घटना का सीसीटीवी फुटेज मिला है. जिसमें दिखाई दे रहा है कि दोनों की मौत हवा भरते समय टायर के फटने से हुई है.", देखें वीडियो.