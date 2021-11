जयपुर: केंद्रीय संसदीय राज्यमंत्री और उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के सहप्रभारी अर्जुन राम मेघवाल (Union Minister of State Arjun Ram Meghwal) ने ईटीवी भारत के साथ विशेष बातचीत की. इस बातचीत में मेघवाल ने यूपी चुनाव (UP Election) में भाजपा की नीति, राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार (Cabinet Expansion in Rajasthan) और रॉबर्ट वाड्रा जमीन विवाद समेत कई ताजा तरीन मसलों पर सवालों का जवाब दिया. अर्जुन राम मेघवाल ने यूपी की सत्ता में वापसी को तय माना और राजस्थान में कांग्रेस (Congress) की विदाई का भी दावा किया.

पढ़ें- ETV भारत से बोले सुरजेवाला, 'कांग्रेस का विकल्प नहीं बन सकतीं ममता, प्रियंका पर पार्टी को पूरा भरोसा'

अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) ने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) के मुख्यमंत्री बनने के बाद सुशासन के लिए काम हुआ है और भारतीय जनता पार्टी (BJP) योगी आदित्यनाथ के कामों के दम पर ही सत्ता में पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करने वाली है. उनसे जब यूपी में सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पर भारतीय जनता पार्टी की नीति को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बताया कि दलित और पिछड़ों को केंद्र में रखकर भारतीय जनता पार्टी ने योजनाओं को धरातल पर पूरा किया है. ऐसे में बीजेपी को पूरा भरोसा है कि यूपी की जनता अपराध का खात्मा करने वाले मुख्यमंत्री के साथ एक बार फिर अपना विश्वास जताएगी.

केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बातचीत-1

राजस्थान की सत्ता में समझौता

केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल से जब यह पूछा गया कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार (Ashok Gehlot Government) के मंत्रिमंडल विस्तार को किस नजरिए से देखते हैं तो इस सवाल के जवाब में मेघवाल ने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक ही मुखर होकर बनाए गए मंत्रियों की काबिलियत पर सवाल खड़े कर रहे हैं. ऐसे में समझा जा सकता है कि इस कैबिनेट के कामयाब होने की कितने आसार होंगे.

अर्जुन राम मेघवाल खुद को दलित नेता के रूप में राजस्थान के चेहरे होने की बात को खारिज किया और कहा कि उनकी पार्टी सब के साथ सब के विकास में विश्वास करती है. लिहाजा वह 36 कौम के काम के लिए हमेशा खुद को तैयार मानते हैं. जहां तक सवाल दलित उत्थान का है तो वह जिस वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनके कल्याण में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं.

केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बातचीत-2

पढ़ें- Govind Meghwal In Bikaner: मंत्री बनकर पहली बार बीकानेर पहुंचे गोविंद मेघवाल बोले- कांग्रेस की मजबूती के लिए ज्यादा ताकत से करेंगे काम

इंटरव्यू के दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के पति रॉबर्ट वाड्रा की सरहद पर जमीनों की खरीद-फरोख्त से जुड़े विवाद को लेकर भी सवाल किया गया. अर्जुन मेघवाल से पूछा गया कि जिस अंदाज में उन्होंने वाड्रा जमीन विवाद (Robert Vadra Land Dispute Case) को चुनावी वक्त में हवा दी थी आज के दौर में क्यों वह और बीजेपी इस मुद्दे को हाशिए पर ले जा रहे हैं, इस पर मेघवाल ने मामला कोर्ट में विचाराधीन बताते हुए कहा कि बीजेपी इस मुद्दे को आखिर तक लेकर जाएगी.

तीन कृषि कानून पर संसद सत्र में बात

अर्जुन राम मेघवाल ने तीन कृषि कानूनों (Repeal Farm Laws) की वापसी के सवाल पर कहा कि प्रक्रिया के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने इस पर काम शुरू कर दिया है. इसलिए मौजूदा परिस्थितियों में वे इस पर कुछ अधिक नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन यह साफ है कि किसी राज्य में चुनाव कारण इन कानूनों को वापस नहीं लिया गया है.

केंद्रीय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल से बातचीत-3

पढ़ें- Exclusive : परिवारवाद की बात करने वाले प्रधानमंत्री बताएं, वसुंधरा और उनके बेटे जैसे कितने मामले भाजपा में : टीकाराम

पगड़ी राजस्थान और संस्कृति से जुड़ाव का प्रतीक

केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के इस इंटरव्यू के दौरान उनकी भगवा पगड़ी और संसद तक साइकिल में पहुंचने के पैगाम को लेकर भी ईटीवी भारत ने उनसे सवाल किया. तब मेघवाल ने कहा कि उनकी पगड़ी राजस्थान की संस्कृति से जुड़ाव का प्रतीक है. उनके क्षेत्र के लोग जिस पहनावे में उनसे जुड़े रह सकते हैं वह उसी लिबास को अपना कर क्षेत्र की जनता के बीच जाते हैं. वहीं, दुनिया भर में कार्बन उत्सर्जन को लेकर जारी चिंतन के बीच लोगों में जागरूकता का पैगाम वह साइकिल चला कर देना चाहते हैं.