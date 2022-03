श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में मंगलवार देर रात आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर हो गए (Two terrorists killed in encounter in Srinagar). पुलिस ने कहा कि उन्हें श्रीनगर के रैनावाड़ी में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक गुप्त सूचना मिली. इसके बाद इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू चलाया.

अधिकारियों ने कहा, 'ऑपरेशन में दो आतंकवादी मारे गए और हथियार और गोला-बारूद सहित आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई. आतंकवादियों की पहचान नहीं हो सकी है.' कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने कहा कि दोनों आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba (LeT) से जुड़े थे. आईजीपी ने कहा, 'मारे गए आतंकवादियों में एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का स्थानीय सदस्य था. उसके पास से मीडिया का एक पहचान पत्र (आईडी) मिला. यह मीडिया के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला दर्शाता है.'

गौरतलब है कि सुरक्षा बलों ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले से लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के दो आतंकवादियों को गिरफ्तार किया. पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, 'सुरक्षा बलों के सहयोग से पुलिस ने बडगाम में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े दो सक्रिय आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार और एक पिस्तौल सहित गोला-बारूद बरामद किया गया है.'

इससे पहले जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ (Kishtwar of Jammu and Kashmir) में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया गया था. किश्तवाड़ पुलिस ने एक विशेष सूचना पर मारवाह के टिलर वन के सामान्य क्षेत्र में 11RR के साथ एक CASO यानि (Cordon and Search Operation) लॉन्च किया था. जिसमें आतंकियों के एक ठिकाने का भंडाफोड़ करते हुए यहां से भारी मात्रा में हथियारों और गोला-बारूद भी बरामद किए गए थे.