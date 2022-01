कोलकाता : पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोरोना नियमों में छूट देते हुए हुए कहा कि तीन फरवरी से स्कूल खोले जाने का ऐलान (Educational institutions in Bengal will open from 3 Feb) कर दिया है. कक्षा आठवीं से 12वीं तक के स्कूल व कॉलेज तीन फरवरी से (schools and colleges in the state will reopen) खुलेंगे.

इसके साथ ही उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल में ढील का भी ऐलान कर दिया है. उन्होंने कहा कि 15 फरवरी तक कोविड नियमों में छूट रहेगी. सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम की सीमा बढ़ा कर 75 फीसदी कर दी गई है. इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू की सीमा रात दस बजे से बढ़ाकर सुबह पांच बजे तक रहेगी.

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि रेस्तरां, बार और सिनेमा हॉल में भी उपस्थिति 75 फीसदी कर दी गयी है. इसके साथ ही मुंबई और दिल्ली से प्रत्येक दिन विमान सेवा शुरू करने का फैसला किया गया है. लंदन से विमान सेवा पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया जाएगा.