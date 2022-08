अजमेर. जिले के मांगलियावास थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात पारिवारिक कलह के चलते एक महिला ने अपने चार बच्चों के साथ कुएं में छलांग (woman jumped in a well with 4 children) लगा दी. घटना में चारों बच्चों की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से महिला को सकुशल बाहर निकाल लिया, लेकिन चारों बच्चों की मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार यह पूरा मामला अजमेर जिले के गांव गीगलपुरा का है. मांगलियावास थाना प्रभारी सुनील ताड़ा ने बताया कि शुक्रवार रात को मोती देवी पत्नी बोदु गुर्जर (32) का परिवार में झगड़ा हो गया. पारिवारिक कलह से परेशान होकर वह कुएं में अपने 4 बच्चों कोमल (4), रिंकू (3), राजवीर (2 साल) और देवराज (एक महीना) के साथ कूद (mother jumped into a well with children in Ajmer) गई. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस और ग्रामीण मौके पर पहुंचे. देर रात तक तीन बच्चों के शव कुएं से बाहर निकाल लिए गए जबकि चौथे बच्चे का शव सुबह कुएं से निकाला गया.

ग्रामीण जनप्रतिनिधि प्रताप ने बताया कि मोती देवी का पति बोदू गुर्जर खेती का काम करता है. इन 4 बच्चों के अलावा एक बड़ा बेटा रवि (7) है जो बच गया है. मांगलियावास थाना पुलिस में एएसआई होशियार सिंह ने बताया कि मोती देवी लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार थी. उसके पति बोदू सिंह ने भी अपने बयानों में बताया है कि वह अक्सर तनाव में रहती थी. उन्होंने बताया कि 4 बच्चों सहित मोती देवी ने कुएं में छलांग लगा दी थी. इस घटना में 4 बच्चों की मौत हुई है. मौके पर एसपी चुनाराम जाट एएसपी वैभव शर्मा ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली. पुलिस चारों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवा रही है.