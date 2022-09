देहरादून: कोतवाली डालनवाला क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर रोड सर्वे चौक से आगे एक व्यक्ति नाले में गिर गया. सूचना मिलते ही तत्काल चीता पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को नाले से निकाला और बिना देर किए अस्पताल भिजवाया गया. ऐसे में पुलिस की तत्परता से व्यक्ति की जान (Police saved the person from drowning in drain) बच गई. पूरा घटना क्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

डालनवाला कोतवाली प्रभारी एनके भट्ट (Dalanwala Kotwali incharge NK Bhatt) ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि रायपुर रोड पर सर्वे चौक से आगे एक व्यक्ति गंदे नाले में गिरा है, जो डूब रहा है. जिसे कोई बाहर नहीं निकाल पा रहा है. जिस पर चीता पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. उस व्यक्ति को नाले से बाहर निकाला. साथ ही उसे प्राथमिक चिकित्सा देते हुए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने बताया कि अगर दो मिनट की देरी हो जाती तो यह व्यक्ति मर सकता था.

देहरादून में पुलिस की तत्परता से बची व्यक्ति की जान.

पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद: यह पूरी घटना करणपुर चौकी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे दो चीता पुलिसकर्मियों ने व्यक्ति को गंदे नाले से बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच सकी.