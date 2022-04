करौली: करौली शहर में दो अप्रैल को नवसंवत्सर पर आयोजित बाइक रैली पर पथराव, चाकूबाजी की घटना के बाद आगजनी-तोडफ़ोड़ को लेकर उपजे तनाव के चलते लागू कर्फ्यू में 15 दिन बाद आमजन को राहत मिल गयी है. जिला प्रशासन के पुराने आदेश के अनुसार रविवार सुबह 7:00 बजे तक करौली शहर में कर्फ्यू (Curfew Lifted up in Karauli after 15 days) लगाया गया था.

लेकिन उसके बाद कोई भी आदेश जारी नहीं होने के बाद माना जा रहा है कि आमजन को रविवार को कर्फ्यू से निजात मिल गई है. हालांकि बांसवाड़ा से स्थानांतरण होकर आए नवनियुक्त जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने रविवार को पदभार संभाला है. उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर आगे की रणनीति बनाई जाएगी. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी उचित कदम उठाए जाएंगे वो मीडिया को बता दिए जाएंगे.

कानून व्यवस्था बहाली रहेगी प्राथमिकता

इधर कर्फ्यू में राहत मिलने के बाद करौली शहर की सभी प्रकार की दुकानें खुली नजर आईं. कर्फ्यू के चलते सन्नाटे में तब्दील शहर की सड़कें लोगों से आबाद नजर नजर आईं.शादी विवाह के चलते दुकानों पर खासी भीड़ नजर आई. जिससे दुकानदार भी खुश नजर आए. इधर जिला प्रशासन ने आमजन से शांति बनाए रखने की अपील की है. पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में जगह-जगह सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल तैनात किया गया है.

15 दिन बाद पटरी पर लौटी जिन्दगी

कानून व्यवस्था बहाली रहेगी प्राथमिकता: जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने रविवार को अपने नये पद पर कार्यभार ग्रहण किया. जिला कलक्टर ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद अपनी प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए कहा कि जिले मे 2 अप्रैल को हुई घटना के बाद कानून व्यवस्था शांति बहाल हो एवं आपस मे सभी वर्गाे से बातचीत कर भाईचारा स्थापित करने का पूर्ण प्रयास किया जायेगा. जिला कलक्टर ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात जिला कलेक्ट्रेट परिसर की विभिन्न शाखाओं, कोर्ट, निजी सहायक कार्यालय, एडीएम कार्यालय, न्याय शाखा, अभय कमांण्ड, संस्थापन कार्यालय, बैठक सभागार सहित अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया.