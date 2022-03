नई दिल्ली : सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के कोवोवैक्स (Serum Institute of Indias Covovax) को DGCI द्वारा वयस्कों और 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण (DCGI granted Authorisation to Covovax) प्रदान (Covovax has been granted Emergency Use Authorisation) किया गया. वैश्विक परीक्षणों में नोवावैक्स (Novavax in global trials) ने 90 प्रतिशत से अधिक प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है. यह जानकारी SII के सीईओ अदार पूनावाला ने दी.