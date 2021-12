नई दिल्ली : भारत में कोविड-19 (Covid-19 in India) के 571 दिनों में सबसे कम 5,784 नए मामले सामने आए. संक्रमण के नए मामलों की संख्या लगातार 47 दिनों से 15,000 से कम बनी हुई है. वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घट कर 88,993 रह गई जो 563 दिनों में सबसे कम है.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry Of Health And Family Welfare) की ओर से मंगलवार सुबह आठ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार, नए मामलों के साथ ही कोरोना संक्रमण के कुल मामलों (total cases of corona) की संख्या बढ़कर 3,47,03,644 हो गयी है.

इस महामारी से 252 और लोगों के जान गंवाने से मृतकों की कुल संख्या बढ़कर 4,75,888 हो गयी. देश में जिन 252 और मरीजों ने जान गंवाई है, उनमें से 203 लोगों की मौत केरल में और 12 की तमिलनाडु में हुई.

केरल सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार, राज्य में मौत के 203 मामलों में से 38 की मौत पिछले कुछ दिनों में हुई है. वहीं, मौत के 165 मामलों को केन्द्र तथा उच्चतम न्यायालय के नए दिशानिर्देशों के आधार पर कोविड-19 से मौत के मामलों में जोड़ा गया है.

इस महामारी से देश में अब तक कुल 4,75,888 मरीजों की मौत हो चुकी है. इनमें से महाराष्ट्र में 1,41,264, केरल में 43,170, कर्नाटक में 38,268, तमिलनाडु में 36,624, दिल्ली में 25,100, उत्तर प्रदेश में 22,914 और पश्चिम बंगाल में 19,610 लोगों की मौत हुई.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक जिन लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई है, उनमें से 70 प्रतिशत से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थीं. मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि उसके आंकड़ों का भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (Indian Council of Medical Research-ICMR) के आंकड़ों के साथ मिलान किया जा रहा है.

मंत्रालय ने बताया कि देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 88,993 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 0.26 प्रतिशत है और मार्च 2020 के बाद से सबसे कम है. जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने वाले लोगों की राष्ट्रीय दर 98.37 प्रतिशत दर्ज की गई है, जो मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है. पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 2,463 मामलों की कमी दर्ज की गई.

आंकड़ों के मुताबिक, कोरोना संक्रमण की दैनिक दर (daily rate of corona) 0.58 प्रतिशत दर्ज की गई. यह पिछले 71 दिनों से दो प्रतिशत से कम बनी हुई है. कोरोना संक्रमण के साप्ताहिक दर (weekly rate of corona) 0.68 प्रतिशत है और यह पिछले 30 दिनों से एक प्रतिशत से कम बनी हुई है. इस संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 3,41,38,763 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.37 प्रतिशत है. देश में अभी तक कोविड-19 रोधी टीके की 133.88 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है.

(पीटीआई-भाषा)