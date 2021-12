नई दिल्ली : भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 7,774 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,46,90,510 हो गई. वहीं, 306 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 4,75,434 हो गई है.

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से रविवार सुबह आठ बजे जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार, देश में लगातार 45 दिन से कोविड-19 संक्रमण के दैनिक मामलों की संख्या (daily cases of covid-19 infection) 15,000 से नीचे है. उपचाराधीन मरीजों की संख्या गिरकर 92,281 हो गई, जो कि कुल मामलों का 0.27 फीसदी है. यह संख्या पिछले 560 दिन में सबसे कम है. वहीं, राष्ट्रीय स्तर पर मरीजों के स्वस्थ होने की दर 98.36 फीसदी है और यह मार्च, 2020 के बाद से सबसे ज्यादा है.

पढ़ें : ICMR की खोज: रैपिड टेस्ट से दो घंटे में पता लगाएं Omicron रिजल्ट

पिछले 24 घंटे में उपचार करा रहे मरीजों की संख्या में 996 की कमी आई है. आंकड़ों के अनुसार, दैनिक संक्रमण दर 0.65 प्रतिशत दर्ज की गयी, जो पिछले 69 दिन से दो प्रतिशत से कम है. साप्ताहिक संक्रमण दर 0.70 प्रतिशत दर्ज की गई, जो पिछले 28 दिन से एक प्रतिशत से कम है.

देश में अभी तक कुल 3,41,22,795 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं और कोविड-19 से मृत्यु दर 1.37 प्रतिशत है. राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान (nationwide vaccination campaign) के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 132.93 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है.

(पीटीआई-भाषा)