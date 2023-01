बीजापुर : जिले में सक्रिय नक्सली संगठन ने चार ठेकेदारों का 24 दिसंबर को अपहरण किया Kidnapping of contractors in Bijapur था. जिसमें से दो ठेकेदारों को 3 जनवरी को छोड़ा गया था.वहीं 4 जनवरी को नक्सलियों ने दो और ठेकेदारों को छोड़ा Contractor freed from Naxalite clutches in Bijapur है.11वें दिन नक्सलियों ने जिले के लोहण्डीगुडा के निवासी टेमरु नाग और चापड़ी बत्तेया को आजाद किया है. है.आपको बता दें कि 24 दिसंबर से 4 पेटी ठेकेदार लापता थे. 10 दिनों से नक्सली इन दोनों को जंगल में घुमा रहे थे. जिसमें नाटकीय घटनाक्रम में कोंडागांव निवासी निमेद्र कुमार दीवान और नीलचंद नाग को रिहा किया Contractor freed from Naxalite clutches in Bijapur था.

कैसे छूटे ठेकेदार : नक्सलियों की गिरफ्त से छूटे ठेकेदारों ने किसी से भी बात नहीं की. दोनों ही ठेकेदारों को छुड़ाने के लिए परिजनों ने कई बार नक्सलियों से मार्मिक अपील की थी. जैसे ही नक्सलियों ने दोनों ठेकेदारों को आजाद किया वैसे ही दोनों ने किसी से बिना कुछ कहे कोंडागांव रवाना हो Contractor left for Kondagaon गए.वहीं दूसरी तरफ नक्सलियों के ठेकेदारों को छोड़े जाने की जानकारी ना तो खुफिया विभाग को लगी और ना ही सुरक्षाबलों को इस बात का अंदेशा हुआ.

पहले भी नक्सलियों ने किया था अपहरण : बीजापुर में इसके पहले भी गंगालूर इलाके से नक्सलियों ने 11 नवम्बर 2021 को सड़क का काम देखने गए सब इंजीनियर को अगवा किया गया था. मीडिया और सब इंजनियर की पत्नी की मार्मिक अपील के बाद 17 नवंबर 2021 को सब इंजीनियर को नक्सलियों ने सकुशल रिहा कर दिया था. नक्सलियों ने पदेड़ा इलाके में सब इंजीनियर को रिहा किया गया था. उस दौरान इंजीनियर के साथ कई मीडियाकर्मी भी थे. जबकि इससे पहले उरांव समाज ने नक्सलियों से PMGSY के इंजीनियर को रिहा करने की मार्मिक अपील की थी.रिहाई के बाद सबसे पहले सब इंजीनियर को सर्किट हाउस में लाया गया. फिर उसे कार्यालय ले जाया गया . इसके बाद इंजीनियर को घर भेजा गया. लेकिन मौजूदा अपहरण में दो पेटी ठेकेदार रिहा होकर बिना किसी को जानकारी दिए कोंडागांव रवाना हो गए हैं.