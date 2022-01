विशाखापट्टनम : आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पेडा जलारीपेटा इलाके में दो मछुआरों के समूह के बीच खूनी झड़प हो गई. ये झड़प पेडा जलारिपेटा और चिन्नाजलारीपेटा के मुछआरों के बीच (dispute between Peddajalaripeta and Chinnajalaripeta fishermen) हुई. इस झड़प में सात से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं. वहीं, गुस्साए लोगों ने कई नावों में आग भी लगा दी.

विशाखापट्टनम के सीपी मनीष कुमार सिन्हा (Visakha CP Manishkumar Sinha) ने बताया कि दोनों समूहों के बीच झड़प रिंग नेट के इस्तेमाल को लेकर (dispute arose over the use ring nets) हुई. एक समूह ने समुद्र में छह नावों में आग लगा दी. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए पुलिस ने वासवानीपालेम और जलारीपेटा के तट पर धारा 144 लागू (Section 144 on the coast of Vasavanipalem and Jalaripeta) कर दी है.

उन्होंने कहा कि पुलिस मछुआरों को शांत करने और आगे की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए मौके पर मौजूद रहेंगे. दो समूहों के बीच संभावित झड़पों को रोकने के लिए मंगमारिपेटा और फिशिंग हार्बर में पुलिस पिकेटिंग स्थापित की गई है. घटना को लेकर रुशिकोंडा मरीन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

दरअसल, तट के आठ किलोमीटर के भीतर रिंग नेट फिशिंग पर प्रतिबंध (Ring net fishing banned) है. इसके बावजूद रिंग नेट के इस्तेमाल बेरोकटोक जारी है. जिसे देखकर पारंपरिक जाल का उपयोग करने वाले मछुआरे भड़क गए और रिंग नेट का उपयोग करने वालों से भिड़ गए.

