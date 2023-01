सूरजपुर : साढ़े पांच साल के बच्चे को बाल आरक्षक के पद पर पुलिस विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति दी गई Child Constable in Surajpur है. कोरिया जिले में पदस्थ एसआई हरिप्रसाद की असामयिक निधन हो गया था. ऐसे में अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण के मद्देनजर सूरजपुर जिले के निवासी होने के कारण मृतक एसआई के साढ़े पांच साल के बेटे को सूरजपुर जिले में ही बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया. जहां एसपी सूरजपुर रामकृष्ण साहू ने मां के साथ पहुंचे नन्हे सिपाही को नियुक्ति पत्र और चॉकलेट दिया.जहां 18 साल की उम्र के बाद उसे आरक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा. रामकृष्ण साहू ने नए वर्ष पर सौगात देते हुए नियुक्ति का आदेश दिया. पुलिस अधीक्षक ने नियुक्ति आदेश के साथ बच्चों की पसंदीदा चॉकलेट भी Young constable got compassionate appointment in police of surajpur दिया.

आईजी सरगुजा रेंज के निर्देश पर नियुक्ति : SDOP Surajpur Prakash Soni ने बताया कि '' हरेन्द्र सिंह पैंकरा को बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है. इनके पिता हरि प्रसाद पैंकरा उप निरीक्षक (अ) के पद पर जिला कोरिया में थे. नौकरी के दौरान आकस्मिक मृत्यु होने पर आईजी सरगुजा रेंज (Surguja IG ) रामगोपाल गर्ग ने अनुकम्पा नियुक्त के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए अनुकम्पा नियुक्ति संबंधी सभी कार्रवाई जल्द पूरी करते हुए निर्देश दिए थे.'' इसके बाद बाल आरक्षक को नियुक्ति पत्र सौंपा गया.

ये भी पढ़ें- तमोर पिंगला के बीमार हाथी सिविल बहादुर की मौत

कब मिलेगी नौकरी : शुक्रवार को सभी प्रक्रिया पूर्ण होने पर हरेन्द्र सिंह पैंकरा को पुलिस विभाग में बाल आरक्षक के पद पर नियुक्ति दी गई है. 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर आरक्षक के पद पर पदस्थ किया जाएगा. वहीं आपको बता दें कि इससे पूर्व में भी surajpur police department ने 1 वर्ष पूर्व एक नन्हे सिपाही को नियुक्ति पत्र दी थी. यही नहीं पुलिस विभाग ने संभाग में भी ऐसे कई नन्हे सिपाही को नियुक्ति पत्र दिए हैं. जब वो 18 वर्ष के हुए तब उन्हें आरक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है.