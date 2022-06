रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की पुलिस ने बीमा पॉलिसी पर बोनस दिलाने (Cheating in name of bonus on insurance policy) के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस की टीम ने गिरोह के चार सदस्यों को गाजियाबाद से गिरफ्तार ( raipur police arrested thug gang from ghaziabad) किया है. खास बात यह है कि इस गिरोह में एक ऐसा भी ठग शामिल है, जो लड़की की आवाज (cheated as dream girl) में पीड़ितों से फोन पर बात कर ठगी की वारदात को (Cheating luring bonus on insurance policy) अंजाम देता है. यह गिरोह बीमा पॉलिसी पर बोनस दिलाने के लिए ड्रीम गर्ल बनकर ठगी की वारदात को अंजाम देता है

बीमा पॉलिसी पर बोनस का लालच देने वाला ठग गिरोह: इस गिरोह ने खमतराई निवासी मनमोहन वर्मा को अपना शिकार बनाया था. आरोपियों ने बीमा पॉलिसी में बोनस दिलाने के नाम पर पीड़ित को झांसे में लिया. इसके बाद प्रार्थी से 49 लाख रुपए ठग लिए. जिसकी शिकायत पीड़ित ने खमतराई थाने में की थी. इसके बाद मामले की तफ्तीश में साइबर टीम को लगाया गया था. जिसमें साइबर टीम को बड़ी सफलता मिली है. रायपुर एएसपी तारकेश्वर पटेल और क्राइम एएसपी अभिषेक माहेश्वरी ने पूरे मामले का (Cheating luring bonus on insurance policy) खुलासा किया है.

ड्रीम गर्ल बनकर ठगी







बीमा पॉलिसी पर लालच देकर करते थे ठगी: दरअसल पूरा मामला खमतराई थाना क्षेत्र का है. जहां प्रार्थी मनमोहन वर्मा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी और उनकी पत्नी गीता वर्मा के नाम से मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एवं आदित्य बिरला लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी उन्होंने खरीद रखी है. उनके पास 6 फरवरी 2021 को एक फोन आया. खुद को मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का कर्मचारी कहकर आरोपी ने मनमोहन वर्मा से जीवन बीमा पर बोनस देने की बात कही. इसके लिए उनसे 32,700 रुपये अकाउंट में डालने कहा. प्रार्थी ने उसके बताए अकाउंट पर 32, 700 रुपये जमा कर दिए लेकिन बोनस की कोई राशि प्राप्त नहीं हुई.

दोबारा पीड़त को कॉल कर जाल में फंसाया: कुछ दिनों बाद प्रार्थी के पास एक और नम्बर से फोन आया. इसमें भी प्रार्थी ने इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी बनकर बताया कि बोनस राशि प्राप्त करने के लिए आपको रुपये जमा करने होंगे. प्रार्थी ने 22 फरवरी 2021 को उसके बताए बैंक खाते में 50 हजार रुपये जमा किया. इसी प्रकार प्रार्थी के मोबाइल नंबर पर अलग-अलग नंबरों से फोन कर बोनस की राशि के लिए कुल 49 लाख रुपये से ज्यादा रुपये की ठगी कर ली गई. उसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस में एफआईआर के बाद भी पीड़ित से दो लाख रुपये की ठगी की गई.







पुलिस ने ऐसे आरोपियों को किया गिरफ्तार: एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर इस मामले में टीम गठित की गई. टीम ने आरोपियों की पतासाजी शुरू की. प्रार्थी से भी इस संबंध में बारीकी से पूछताछ की गई और उन तमाम खातों और फोन कॉल की डिटेल खंगाली गई. टीम ने बीमा कंपनी से भी पूछताछ की और दस्तावेजों की जानकारी मांगी. इसके बाद तकनीकी विश्लेषण करने के बाद आरोपियों की लिंक गाजियाबाद में मिली.

गाजियाबाद से आरोपियों की हुई गिरफ्तारी: रायपुर पुलिस की टीम गाजियाबाद पहुंची. इस दौरान टीम को आरोपी राहुल वर्मा और शिवम शर्मा की सूचना मिली. जिसके बाद टीम ने नोएडा स्थित एक प्राइवेट जीएसटी कंपनी में आरोपियों को धर दबोचा. दोनों आरोपियों से पूछताछ में आरोपी ने अपने अन्य साथी राहुल सिंह, दिवाकर वर्मा, पुनीत शर्मा, गौरव यादव और निश्चल गुप्ता के साथ मिलकर लाखों रुपए की ठगी की घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की है. वहीं इस मामले में आरोपी पुनीत शर्मा, गौरव यादव और निश्चल गुप्ता फरार हैं. जिनकी पतासाजी की जा रही है.

करोड़ों रुपये की ठगी कर चुके हैं आरोपी: रायपुर एएसपी तारकेश्वर पटेल ने बताया कि पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी देशभर में बीमा पॉलिसी में बोनस दिलाने के नाम पर अलग-अलग लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. आरोपियों ने अब तक करोड़ों रुपए की ठगी करना स्वीकार किया है. जिस पर टीम के सदस्य घटना में संलिप्त आरोपियों से पूछताछ कर रही है. वहीं जिन बैंक खातों में ठगी की रकम प्राप्त की गई है. उन बैंक खातों को सीज कराने की कार्रवाई की जा रही है.







ड्रीम गर्ल बनकर आरोपी देते थे ठगी की वारदात को अंजाम: रायपुर पुलिस की गिरफ्त में आए अंतरराज्यीय ठग गिरोह देशभर के अलग-अलग राज्यों में विभिन्न बीमा पॉलिसी धारकों की जानकारी प्राप्त करते हैं. बीमा पॉलिसी की धारकों को अलग-अलग फर्जी मोबाइल नंबरों से कॉल कर खुद को बीमा पॉलिसी कंपनियों का अधिकारी कर्मचारी बताते हैं. इसके बाद पीड़ितों को बीमा पॉलिसी में बोनस दिलाने के नाम पर अपने झांसे में लेते हैं और उनका भरोसा जीत कर अपने बताए खाते में नगदी रकम जमा कराकर उन्हें शिकार बना लेते हैं. इस ग्रुप में राहुल सिंह उर्फ चंदरु पीड़ितों को लड़की की आवाज में बात करके ठगी की वारदात को अंजाम देता था.