अजमेर. विश्व विख्यात सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810वें उर्स (810th Urs of Khwaja Moinuddin Hasan Chishti) के मौके पर दरगाह में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है. देश के कोने-कोने से जायरीन दरगाह में अपनी अकीदत पेश कर रहे हैं. उर्स के खास मौके पर वीआईपी और वीवीआइपी भी अपनी ओर से चादर भेज रहे हैं. शुक्रवार को जुम्मे की नमाज से पहले देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दरगाह में चादर पेश (Chadar presented by Defence Minister Rajnath Singh in Ajmer Dargah) की गई.

दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स के अवसर पर चादर पेश करने का सिलसिला शुरू हो गया है. दरगाह में क्या खास क्या आम हर कोई ख्वाजा गरीब नवाज से मांगने आता है. अपनी श्रद्धा के अनुसार चादर, फूल पेश करता है. हालांकि कोरोना महामारी की वजह से अकीदतमंद चादर लेकर आ रहे है. लेकिन गाइड लाइन की पालना करते हुए वह चादरें अपने दुआगो को सौप रहे हैं.

शुक्रवार को देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दरगाह में चादर पेश की गई. दरगाह कमेटी के नायब सदर मन्नवर खान को यह चादर राजनाथ सिंह ने सौंपी थी. चादर लेकर नायब सदर मन्नवर खान ही अजमेर पहुंचे. चादर पेश करने के बाद नायब सदर मन्नवर खान ने बुलंद दरवाजे पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का संदेश पढ़कर सुनाया.

ये भी पढ़ें - बसंत पंचमी 5 फरवरी को, मां सरस्वती की करें सफेद और पीले फूल से पूजा

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने यह दिया संदेशः रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संदेश में कहा कि यह हर्ष का विषय है कि महान सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 810 वें उर्स का आयोजन किया जा रहा है. जिसमें देश-विदेश के श्रद्धालु भाग लेने के लिए अजमेर पहुंच रहे हैं. ख्वाजा गरीब नवाज ने दुनिया को आपसी भेदभाव भुलाकर सौहार्द पूर्ण जीवन जीने का संदेश दिया और समय सभी धर्म एवं संप्रदाय के लोग श्रद्धा भाव से शामिल होते हैं. मैं 810 वे उर्स के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं एवं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर अकीदत के फूल एवं चादर पेश करता हूं.