नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने कहा कि सीबीएसई की मूल्यांकन योजना (CBSE's Evaluation Scheme) को अंतिम रूप दे दिया गया है. अदालत से मंजूरी की मुहर लगा दी गई है. सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति यह देखते हुए की गई कि सीबीएसई की योजना के मुद्दे को फिर से नहीं खोला जाएगा.

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह उन याचिकाकर्ताओं के लिए खुला नहीं होगा, जिन्होंने इस योजना को चुनौती देने के लिए अंकों के मूल्यांकन से संबंधित शिकायत की है. कोर्ट ने कहा कि हम यह बहुत स्पष्ट कर रहे हैं. जहां तक ​​सूत्र का संबंध है, वह अंतिम रूप ले चुका है.

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ (A bench of Justice AM Khanwilkar and Justice CT Ravikumar) ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील से कहा कि हम उस मुद्दे को फिर से नहीं खोलेंगे. शीर्ष अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) द्वारा तैयार की गई योजना में निर्धारित अनुपात पर सवाल उठा रहे हैं, जिसे शीर्ष अदालत की मंजूरी मिल गई है और पुनर्विचार के लिए इसी तरह के तर्क पहले खारिज कर दिए गए हैं.

याचिका का निपटारा करते हुए (disposing of the petition) पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में प्राधिकरण को दिए गए अपने प्रतिनिधित्व को आगे बढ़ाएंगे और अंतिम योजना के अनुसार अपने गुणों के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. दूसरे शब्दों में याचिकाकर्ताओं के पास अंकों के मूल्यांकन के उद्देश्य से योजना या उसमें निर्धारित अनुपात को चुनौती देने का अधिकार नहीं होगा.

पीठ ने कहा कि इसे बरकरार रखा गया है और पिछले आदेशों में इस अदालत की मंजूरी की मुहर प्राप्त हुई है. इसने कहा कि अपने आदेश की प्रति प्राप्त होने के तीन सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर शीघ्रता से निर्णय लिया जाना चाहिए.

17 जून को शीर्ष अदालत ने काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) और सीबीएसई की मूल्यांकन योजनाओं को मंजूरी दी थी. जिसने परिणामों के आधार पर 12वीं कक्षा के छात्रों के अंकों के मूल्यांकन के लिए क्रमशः कक्षा 10, 11 व 12 के लिए 30:30:40 फॉर्मूला अपनाया था.

यह भी पढ़ें- PM Varanasi Visit : कॉरिडोर के बहाने सियासी गलियारे में 'गुड गवर्नेंस' की झलक दिखाएंगे पीएम मोदी

सीबीएसई ने पहले कहा था कि वह थ्योरी के लिए कक्षा 12 के छात्रों का मूल्यांकन कक्षा 10 के बोर्ड से 30 प्रतिशत, कक्षा 11 से 30 प्रतिशत और यूनिट, मिड-टर्म और में प्रदर्शन के आधार पर 40 प्रतिशत अंकों के आधार पर करेगा. इसने कहा था कि सीबीएसई पोर्टल पर स्कूलों द्वारा अपलोड किए गए वास्तविक आधार पर कक्षा 12 के छात्रों द्वारा व्यावहारिक और आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों को भी अंतिम परिणाम तय करने में विचार किया जाएगा.

(PTI)