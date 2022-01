नई दिल्ली : कोरोना प्रोटोकॉल के पालन को लेकर सरकार लगातार जागरूक करने के प्रयास कर रही है. हालांकि, संसद के बजट सत्र में सांसदों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन (mps violate covid norms in central hall) करते पाया गया. संसद के बजट सत्र (parliament budget session) के पहले दिन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण (president kovind parliament address) के दौरान विभिन्न दलों के कई सांसद कोविड-19 से बचाव के लिए निर्धारित सामाजिक दूरी बनाए रखने के अहम नियम का उल्लंघन (MPs violating social distancing norms) करते देखे गए.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्य सभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Leader of Opposition in the Rajya Sabha Mallikarjun Kharge), शीर्ष केंद्रीय मंत्री और विभिन्न दलों के पहली दो पंक्तियों में बैठे सांसदों ने सामाजिक दूरी के नियम का पालन किया, लेकिन उनके पीछे की पंक्तियों में बैठे कई सदस्यों ने कोविड नियमों का पालन नहीं किया (MPs did not follow Covid protocol). तीसरी पंक्ति में कई केंद्रीय मंत्री भी बैठे थे. केंद्रीय कक्ष की कुछ बेंच में जहां पांच लोगों के बैठने की जगह थी, वहां सात सांसद बैठे (budget session MPs crammed together) दिखे. राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान कई सांसद बात करते समय मास्क उतारे (parliamentarians chatting dropping masks) हुए नजर आए.

सेंट्रल हॉल में बिना मास्क दिखे सांसद (फोटो सौजन्य- संसद टीवी वीडियो ग्रैब)

बता दें कि कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर के दौरान संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद सांसदों के केंद्रीय कक्ष गैलरी के साथ-साथ लोक सभा और राज्य सभा कक्षों में बैठने की व्यवस्था की गई है. बजट सत्र के दौरान संसद की कार्यवाही दो पालियों में होगी. सुबह राज्य सभा की और शाम को लोक सभा की कार्यवाही (Lok Sabha proceedings) होगी.

दो चरणों में होगा संसद का बजट सत्र

लोक सभा सचिवालय के एक हालिया बुलेटिन के अनुसार, कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर निचले सदन की बैठक के दौरान दोनों सदनों के कक्षों और दीर्घाओं का इस्तेमाल सदस्यों के बैठने के लिए किया जाएगा. संसद के बजट सत्र का पहला चरण 31 जनवरी से 11 फरवरी तक चलेगा. इसके बाद विभिन्न विभागों के बजटीय आवंटन पर विचार के लिये अवकाश रहेगा. बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च से आरंभ होगा जो आठ अप्रैल तक चलेगा.

बजट सत्र में चुनावी राज्यों का प्रभाव

बता दें कि बजट सत्र की बैठक ऐसे समय हो रही है जब पांच राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब व मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बजट सत्र में कोरोना प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे, सीमा पर चीन के साथ गतिरोध और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का फैसला किया है. पार्टी का कहना है कि सीमा पर चीन की बढ़ती आक्रामकता और उसके साथ चल रहे गतिरोध, महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था की स्थिति, एयर इंडिया तथा दूसरी सरकारी कंपनियों के निजीकरण तथा किसानों से जुड़े मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगा जाएगा.

पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव कार्यक्रम

