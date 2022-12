शिमला: हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 की मतगणना (Himachal election results 2022) जारी है. शुरुआती रुझानों में कांग्रेस औऱ बीजेपी में कांटे की टक्कर नजर आ रही है. लेकिन इन रुझानों में साफ नजर आ रहा है कि बीजेपी का खेल बागी बिगाड़ रहे हैं.

इन सीटों पर बागी बने परेशानी- वैसे तो इस बार बीजेपी के कई नेताओं ने टिकट ना मिलने पर बगावत का झंडा (BJP rebels in Himachal) बुलंद किया और निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए. लेकिन करीब 8 चेहरे इस वक्त मतगणना के शुरुआती रुझानों में बीजेपी का खेल बिगाड़ रहे हैं. इनमें हमीरपुर जिले की बड़सर सीट से संजीव शर्मा, कुल्लू जिले की बंजार सीट से हितेश्वर सिंह, किन्नौर से तेजवंत नेगी, सोलन की नालागढ़ सीट से केएल ठाकुर और कुल्लू सीट से राम सिंह का नाम शामिल है. इसके अलावा कांगड़ा जिले की धर्मशाला सीट से विपिन नेहरिया, कांगड़ा से कुलभाष चौधरी और फतेहपुर सीट से कृपाल परमार भी बीजेपी को डैमेज कर रहे हैं.

बीजेपी के बागियों की बारात- कुल्लू की आनी सीट से मौजूदा विधायक किशोरी लाल भी टिकट ना मिलने पर चुनाव मैदान में हैं. इसके अलावा कांगड़ा जिले की इंदौरा सीट से मनोहर धीमान और देहरा सीट से सिटिंग एमएलए होशियार सिंह चुनाव मैदान में हैं. होशियार सिंह 2017 में निर्दलीय जीते थे और फिर भाजपा में शामिल हो गए थे लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया था. इसके अलावा मंडी जिले की नाचन सीट से ज्ञानचंद, सुंदरनगर सीट से बीजेपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री रूप सिंह ठाकुर के बेटे अभिषेक ठाकुर मैदान में हैं. मंडी सीट से युवा नेता प्रवीण शर्मा भी निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

अब बीजेपी को बागियों का सहारा- दरअसल इस बार चुनाव में बागियों का बोलबाला रहा. कांग्रेस से लेकर बीजेपी के बागियों ने अपनी पार्टी के खिलाफ झंडा बुलंद कर चुनाव मैदान में उतर गए. कुल बागियों में से 21 बागी बीजेपी और 7 बागी कांग्रेस (Congress rebels in Himachal) के मैदान में थे. बीजेपी ने बगावत के कारण इन नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया. लेकिन अब बीजेपी को इन्हीं बागियों का सहारा है. नतीजों से पहले ही बीजेपी की ओर से ये कवायद शुरू भी हो चुकी है. दरअसल बीजेपी ने अपने इंटरनल सर्वे में खुद को 32 सीटें दी थी और कांग्रेस को 30 सीटों पर जीत दी थी. जिसके बाद पार्टी ने प्लान बी पर काम करते हुए बागियों पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे. (Rebellions will be kingmakers in Himachal Election)

