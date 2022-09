भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसा मामला सामने आया है, दरअसल गोविंदपुरा स्थित सरकारी आइटीआई में पढ़ने वाली एक छात्रा का वॉशरूम में कपड़े बदलते समय साथियो ने वीडियो बना लिया. वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसों की मां की गई, इस पूरी घटना से दुखी छात्रा घर छोड़कर गायब हो गई थी. ये घटना 17 सितंबर की है, पुलिस ने इस मामले में आईटीआई में पढ़ने वाले तीन छात्रों को आरोपी बनाया है और उनमें से एक को हिरासत में लिया है.

वॉशरूम में कपड़े बदलते समय करते समय बनाया वीडियो: भोपाल के अशोका गार्डन थाना प्रभारी आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र निवासी एक छात्रा अशोका गार्डन के शासकीय ITI से डिप्लोमा कर रही है. 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर संस्थान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. कार्यक्रम के बाद जब छात्रा वॉशरूम में कपड़े बदलने पहुंची तो छात्र राहुल यादव, खुशबू ठाकुर और अयान ने उसका वीडियो बना लिया. वीडियो बनाने के बाद आरोपियों ने छात्रा के दोस्त को वीडियो दिखाया और कहा कि वह छात्रा से 7 हजार रुपए मांगे. अगर पैसे नहीं दिए तो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा. जब छात्रा को उसके दोस्त ने यह बात बताई तो छात्रा तनाव में आ गई.

वीडियो बनाए जाने की बाद छात्रा ने घर छोड़ा: वीडियो बनने की जानकारी मिलने के बाद छात्रा मानसिक रूप से इतनी परेशान हो गई कि, वह घर से किसी को बिना कुछ बताए गायब हो गई. छात्रा की मां और पिता दोनों शिक्षण संस्थानों से जुड़े हैं. बाद में परिजनों ने पिपलानी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस द्वारा छात्रा को बरामद करने के बाद पूछताछ में इस पूरे मामले का खुलासा हुआ. पिपलानी पुलिस ने इस पूरे मामले में आईटी एक्ट, ब्लैक मेलिंग की धाराओं में मामला दर्ज किया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. वहीं अन्य दो की तलाश जारी है पिपलानी थाने से केस डायरी अशोका गार्डन थाने भेज दी गई है.

