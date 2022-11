खंडवा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मध्यप्रदेश में आज दूसरा दिन है (bharat jodo yatra in khandwa). आज खंडवा में राहुल गांधी 23 किमी चलेंगे. राहुल गांधी आदिवासी जननायक टंट्या मामा की जन्मस्थली पर पहुंचे. जहां उन्होंने टंट्या मामा की प्रतिमा को फूल अर्पित कर श्रद्धांजलि दी ( rahul gandhi in tantya mama birthplace). इसके बाद राहुल ने यहां एक सभा को संबोधित भी किया. सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी का मतलब जो हिंदुस्तान में सबसे पहले रहता था. उन्होंने कहा जब इस देश में कोई और नहीं था, तब आदिवासी रहते थे. उन्होंने कहा कि आदिवासी ही देश का असली मालिक है. इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा (rahul taregt bjp in khandwa).

राहुल ने टंट्या मामा को श्रद्धांजलि दी

आदिवासी देश के पहले मालिक: राहुल गांधी ने कहा जब आप टंट्या मामा की बात करते हैं, आदिवासी, निडरता, संघर्ष और क्रांतिकारी जैसे शब्द आपके दिमाग में आते हैं. जब टंट्या मामा को अंग्रेज फांसी पर चढ़ा रहे थे, तब उनके दिल में कोई डर नहीं था, क्योंकि आदिवासियों के प्यार ने उनके डर को मिटा दिया था. सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आदिवासियों को पीएम मोदी ने वनवासी कहा, इसके पीछे उनकी दूसरी सोच है. आदिवासी के पीछे सोच है, ये देश के पहले मालिक हैं (rahul said tribals first owners of country). इनकी जमीन, जंगल और जल पर आदिवासियों का हक होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतनी ही नहीं आपको और आपके बच्चों को सारे अधिकारी मिलना चाहिए.

पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर रही बीजेपी: राहुल गांधी ने कहा कि आपके बच्चों बेहतर भविष्य के लिए सरकार को आपकी पूरी मदद करनी चाहिए. सरकार के लिए आदिवासी उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. जंगल ही नहीं बल्कि जंगल से बाहर भी अधिकार मिलना चाहिए. राहुल ने कहा कि बीजेपी की सरकार स्कूल, अस्पतालों को उद्योगपतियों कर रही है. पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट कर रही है. ऐसे में आदिवासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरी जरूरी सुविधाओं के लिए मोहताज होना पड़ता है.

बीजेपी को मांगनी चाहिए माफी: राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने आदिवासियों के लिए जो वनवासी शब्द दिया है. इसका मतलब है कि आप पहले मालिक नहीं हो बल्कि आप सिर्फ जंगल में रहते हो, वहीं इसका दूसरा मतलब जंगल के बाहर आपको दूसरा कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि जहां भी बीजेपी की सरकार है वे जंगलों को भी उद्योगपतियों को दे रही है, जंगल काटे जा रहे हैं. लिहाजा धीरे-धीरे जंगल खत्म हो रहा है. राहुल ने कहा इसका तीसरा मतलब है कि जब जंगल ही नहीं होगा तो आपके लिए भी देश में कोई जगह नहीं होगी. राहुल ने कहा कि इन शब्दों के पीछे बीजेपी की विचारधारा है. हमने आपको आदिवासी कहा क्योंकि हम मानते हैं आप देश के पहले मालिक हैं, जबकि बीजेपी आपको वनवासी कहती है, इसका मतलब है कि आपके सारे अधिकार छीनना चाहते हैं (rahul taregt bjp in khandwa). राहुल गांधी ने कहा कि जो बीजेपी ने ये शब्द देकर जो अपमान किया है, उन्हें आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और आपके सारे अधिकार देना चाहिए.