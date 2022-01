बेंगलुरू : कर्नाटक स्थित बेंगलुरू विश्वविद्यालय के छात्रों पर प्रदर्शन करने के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज (city police lathi-charged on protesting students) हुई. जिसमें 30 से अधिक छात्र घायल हो गए हैं. ये छात्र अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (Akhila Bharatiya Vidyarthi Parishad-ABVP) के कार्यकर्ताओं के सहयोग से प्रदर्शन कर रहे (protest of university students) थे.

विश्वविद्यालय के ज्ञानभारती परिसर में प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को तितर-बितर करने के लिए बेंगलुरू पुलिस ने लाठीचार्ज (Violence broke out in Jnanabharati Campus) किया, जिसमें 30 से अधिक छात्र घायल हो गए. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रदर्शन के दौरान एक युवती को भी सिर पर चोट लगी थी, इसके बावजूद उसे प्रदर्शन करते हुए देखा गया. लहूलुहार अवस्था में भी उसे अस्पताल पहुंचाया गया.

इन छात्रों की शिकायत है कि उन्हें दो साल से मार्क्स कार्ड जारी नहीं किये गए, परीक्षा, खातों के मूल्यांकन और परिणाम प्रकाशित करने में देरी (Delay in examination, evaluation and results ), प्रवेश शुल्क में वृद्धि (Hike in admission fee) आदि.