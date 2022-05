रायपुर/बस्तर: सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभावार दौरे के दूसरे (CM Bhupesh Baghel visit to Sukma) चरण का धुंआधार आगाज किया है. सुकमा के कोंटा से सीएम ने सत्ता की चाबी बस्तर में दोबार सेंध लगाने का मास्टर स्ट्रोक (Assembly wise visit of CM Bhupesh Baghel) चल दिया है. सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार से सुकमा में भेंट मुलाकात (Second phase of CM Bhupesh Baghel assembly wise tour) अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है.

सरेंडर कर चुके नक्सली से सीएम ने की मुलाकात :सीएम सबसे पहले कोंटा के श्री राम लिंगेश्वर मंदिर (Worship at Shri Ram Lingeshwar Temple) पहुंचे. यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. सीएम भूपेश बघेल ने सुकमा में सरेंडर कर चुके नक्सली मड़कम मुदराज से मुलाकात (CM Baghel met surrendered Naxalite Madkam Mudraj) की. उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर बातें की. मिशन बस्तर सीएम बघेल बस्तरिया हो गए. उन्होंने धुर नक्सल क्षेत्र सुकमा में सौगातों की बारिश कर मास्टरस्ट्रोक चला है.

सरेंडर नक्सली से बात करते सीएम

पारंपरिक तरीके से हुआ सीएम बघेल का स्वागत: सुकमा के कोंटा पहुंचने पर सीएम भूपेश बघेल का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया. यहां के लोगों ने छिन्द पत्ता से बने पारम्परिक गुलदस्ता से सीएम का अभिनंदन किया. कोंटा क्षेत्र में छिन्द के पेड़ बहुतायत में हैं. यहां इसकी कई कलात्मक वस्तुएं एवं झाड़ू आदि बहुत बनाई जाती है. जो ग्रामीण जनों की आय का साधन भी है.

सीएम बघेल ने कोंटा सामुदायिक अस्पताल का किया औचक निरीक्षण: सीएम भूपेश बघेल ने कोंटा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया. उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का जायजा लिया. अस्पताल और स्टाफ से दवाईयों के स्टॉक की जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य केन्द्र के स्टॉक रजिस्टर समेत पर्चियों को देखा. वहीं स्वास्थ्य केन्द्र के दौरान उन्हें एक बुजुर्ग मरीज अकेले बैठे मिले तो सीएम ने उनसे चर्चा की और हालचाल जाना.

अस्पताल का दौरा करते सीएम बघेल

देवगुड़ियों का लोकार्पण: सीएम बघेल ने छिंदगढ़ में मुसरिया माता का दर्शन कर प्रदेशवासियों की खुशहाली और सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया. उन्होंने इस अवसर पर सुकमा जिले में 5 करोड़ रुपए की लागत से 100 देवगुड़ियों के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया. दस लाख रुपए के लागत से बनने वाली दो देवगुड़ियों का भूमिपूजन (worship of devgudis) भी किया. उन्होंने इस अवसर पर देवगुड़ियों के पुजारियों को धोती, कुर्ता और पगड़ी भेंटकर सम्मानित किया. उन्होंने मुसरिया माता मंदिर प्रांगण में बरगद का पौधा भी लगाया.

भेंट मुलाकात और जनचौपाल के जरिए लोगों से सीएम ने की सीधी बात: सीएम भूपेश बघेल ने लोगों से जनचौपाल के माध्यम से सीधी बात की. उन्होंने सभा में मौजूद लोगों से शासकीय योजनाओं की प्रगति का फीड बैक लिया. मुख्यमंत्री ने भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कोंटा क्षेत्र के 291 हितग्राहियों को वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र वितरित किया. जिसमें एर्राबोर के 187, दुब्बाटोटा के 25, वंजामुगड़ा के 19, फंदीगुड़ा के 14, एकलगुड़ा के 12, जगवारम के 9, पेदाकिसोली के 7, ओडिनगुड़ा के एक, बर्रेमोगा 4, मेटागुड़ा के 2, बुरगुड़ा 3 एवं आसीरगुड़ा के 8 हितग्राही शामिल हैं. मुख्यमंत्री के हाथों वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र पाकर सुदूर अंचल कोण्टा के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और स्थानीय विधायक तथा उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा को धन्यवाद दिया

सीएम ने सरेंडर कर चुके नक्सली मड़कम का बढ़ाया हौसला: सीएम ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सरेंडर कर चुके नक्सली मड़कम मुदराज (surrendered Naxalite Madkam Mudraj) से मुलाकात की. नक्सली मड़कम मुदराज ने सीएम बघेल को अपनी आप बीती सुनाई और सीएम से हाथ मिलाने की इच्छा जताई. सीएम ने मड़कम से हाथ मिलाया और उनके कंधे पर हाथ रखा. मुख्यमंत्री ने मड़कम के मुख्यधारा में लौटने पर सराहना की और उनके लिए ताली भी बजवाई. मड़कम ने बताया कि वे राह भटककर नक्सली संगठन में शामिल हो गए थे. लेकिन अपने ही भाई बन्धुओं का खून बहाने से आत्मग्लानि के चलते उन्हें नींद नहीं आती थी. फिर एक दिन आत्मसमर्पण करने की ठान ली. मड़कम बताते हैं कि कभी उनकी पत्नी भी उनके साथ संगठन में थीं. मैं ही उसे ट्रेनिंग देता था लेकिन हम दोनों ने तय किया कि अब खून-खराबे की जिंदगी नहीं जीना है. जिनके खिलाफ हमने बन्दूक उठाई है वे हमारे ही भाई-बहन हैं. मुख्यधारा में लौटकर अच्छा जीवन जीना है. आत्मसमर्पण के बाद एसपीओ बने. इसके बाद सिपाही, एएसआई, एसआई और अब डीआरजी में इन्स्पेक्टर हैं.

सीएम बघेल ने मड़िया पेज का लिया आनंद: सीएम ने अपने दौरे के दौरान बस्तर के प्रसिद्ध पेय मड़िया पेज का जायका लिया. उन्होंने छिंदगढ़ में मड़िया पेज (CM Baghel drinking madiya page) को अपने नेताओं के साथ बैठकर पिया. इस मौके पर सीएम ने बस्तर के (madiya page recipe) पारंपरिक व्यंजन का स्वाद भी लिया.

माड़िया पेज पीते सीएम

सीएम ने सुकमा को दी सौगातें

उप तहसील जगरगुंडा को तहसील बनाने की घोषणा उप तहसील दोरनापाल को पूर्ण तहसील का दर्जा कोंटा ब्लॉक के बंडा गांव एवं जगरगुंडा में विद्युत सब स्टेशन की सौगात कोंटा में 30 बिस्तर अस्पताल को 50 बिस्तर करने की घोषणा कोंटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर एवं स्टाफ निवास का निर्माण दुब्बाकोटा में खेल मैदान के निर्माण की सौगात छत्तीसगढ़ की सीमा पर छत्तीसगढ़ द्वार के निर्माण की सौगात एर्राबोर में मिनी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा

19 मई को सीएम का बीजापुर दौरा: सीएम बघेल 19 मई को बीजापुर जाएंगे. उसके बाद 20 मई को दंतेवाड़ा का दौरा करेंगे. इस दौरान सीएम जनचौपाल में लोगों से मुलाकात करेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे. सीएम भूपेश बघेल 25 मई को बस्तर के चित्रकोट जाएंगे. यहां वह झीरम शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगे. चित्रकोट में सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. 25 मई 2013 को ही झीरम नक्सली घटना हुई थी. यही वजह है कि संभवत सीएम 25 मई को झीरम शहीद स्मारक का लोकार्पण करेंगे.