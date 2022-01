इंफाल : असम राज्य के थोउबल जिले के वाईथो सांगोमसांग (In Waitho Sangomsang in Thoubal District of Assam State) में उग्रवादियों द्वारा किए गए बम हमले में असम राइफल्स के एक जवान की मौत (One Assam Rifles jawan killed in IED blast) हो गई जबकि दूसरा घायल हो गया.

पुलिस अधीक्षक एच जोगेशचन्द्रा (Superintendent of Police H Jogeshchandra) ने पत्रकारों को बताया कि जवान सामान्य रूप से सांगोमसांग जलापूर्ति परियोजना के जलाशय के पास गश्त करते हैं, उसी रास्ते में यह आईईडी मिला. देर शाम तक किसी उग्रवादी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है.

हमले में अरुणाचल प्रदेश के 30 वर्षीय राइफल मैन एल. वांगचु की मौत हो गई जबकि त्रिपुरा के 28 वर्षीय पिंकू दास गंभीर रूप से घायल हो गये. उग्रवाद से प्रभावित राज्य में विस्फोट की यह पहली घटना है. पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया है.

घायल जवान को एसएचआईजेए अस्पताल में भर्ती कराया (Injured jawan admitted to SHIJA hospital) गया है वहीं मृत जवान के शव को जेएनआईएमएस लाया गया है.