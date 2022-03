कोलकाता : पश्चिम बंगाल में शुक्रवार की दोपहर को यात्रियों से भरी एक वातानुकूलित ट्राम (fire in ac tram at kolkata) में अचानक आग (ac tram with passengers caught fire) लग गई. हालांकि, इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है. यह घटना कोलकाता के बेनियापुकुर के पास घटी है.

जानकारी के मुताबिक, दोपहर करीब एक बजे गरियाहाट एस एस्प्लेनेड जा रहे ट्राम (tram travelling from Gariahat to Esplanade) में बेनियापुकुर इलाके से गुजरने के दौरान आग लग गई. आग से ट्राम में बैठे यात्रियों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. लोग अपनी जान बचाने के लिए ट्राम से उतर गए, जिस वजह से घटना में कोई घायल नहीं हुआ है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ट्राम में तकनीकी खराबी के कारण अचानक आग (tram catches fire due to technical glitches) लग गई थी. अग्निशमन विभाग को सूचित कर दिया गया था, इस वजह से सही वक्त पर दमकल गाड़ी ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. उन्होंने कहा कि आग में कोई फंसा या घायल नहीं हुआ है. फिलहाल यातायात सामान्य है.