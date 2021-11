नई दिल्ली/गाजियाबाद : राष्ट्रकवि स्वर्गीय मैथिलीशरण गुप्त की आठ साल की पड़पोती अभिजीता गुप्ता ने वह कर दिखाया है, जो आमतौर पर किसी व्यक्ति को करने में कई साल लग जाते हैं. गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके की रहने वाली अभिजीता की उम्र भले ही छोटी है, लेकिन छोटी सी उम्र में उन्होंने लेखिका का खिताब हासिल कर लिया है. अभिजीता गुप्ता आठ साल की हैं.

आठ साल की नन्ही सी उम्र में अभिजीता अंग्रेजी की तीन किताबें लिख चुकी हैं. छोटी सी उम्र में अभिजीता ने दुनिया भर में अपना और देश का नाम रोशन किया है.

अभिजीता लिख चुकी हैं तीन किताबें

पांच साल की उम्र से अभिजीता ने लिखना शुरू किया. उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी. इसके बाद अभिजीत ने कहानियां लिखनी शुरू कर दीं. कोरोना महामारी के चलते स्कूल बंद हो गए. ऐसे में बच्चे घरों में ही कैद हो गए. बाहर का खेलकूद भी बंद हो गया. लॉकडाउन लगने के बाद अभिजीता भी घर में बोर होने लगी. ऐसे में उन्होंने खुद को व्यस्त रखने के लिए लिखना शुरू किया.

अभिजीता ने हैप्पीनेस ऑल अराउंड (Happiness all around), टू बिगिन विद लिटिल थिंग्स (To begin with the Little things) और वी विल श्योरली सस्टेन (We will surely sustain) किताबें लिखीं. अभिजीता गुप्ता अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकार्ड्स (लंदन) में दर्ज कर चुकी हैं.

अभिजीता बड़े होकर डॉक्टर बन देश की सेवा करना चाहती हैं. अभिजीता ने कहा, लिखना मेरा शौक है. मैं आगे भी किताबें लिखती रहूंगी. जब हमें किसी चीज का शौक होता है तो हमें उसके लिए समय ज़रूर निकालना चाहिए.

अभिजीता की हौसला अफजाई करने में उनके माता-पिता का अहम योगदान है. उनके पिता चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मां इंजीनियर हैं. अभिजीता के माता-पिता का कहना है कि हर माता-पिता का सपना होता है कि उनके बच्चों के नाम से उन्हें जाना जाए और हमारी अभिजीता ने हमारा ये सपना पूरा कर दिया है.