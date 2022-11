जाजपुर : ओडिशा भद्रक-कपिलास रोड रेलवे सेक्शन के कोरई स्टेशन पर सोमवार सुबह करीब 6.44 बजे एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई. इस हादसे में तीन मौतों की पुष्टि हुई है. चार लोग घायल हैं. कई अन्य के भी फंसे होने की आशंका है. हादसे के कारण ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुई हैं. स्टेशन पर स्थित प्रतीक्षा भवन भी इसकी चपेट में आ गयी. रेलवे अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

पूर्वी तटीय रेलवे (ईसीओआर) के अधिकारियों ने बताया कि हादसा सुबह करीब पौने सात बजे हुआ, जब कुछ लोग प्लेटफॉर्म पर यात्री ट्रेन का इंतजार कर रहे थे. उन्होंने बताया कि डांगोवापोसी से छत्रपुर जा रही मालगाड़ी बेपटरी हो गई और उसके आठ डिब्बे प्लेटफॉर्म तथा प्रतीक्षालय से टकरा गए.

मालगाड़ी पटरी से उतरी

इससे वहां मौजूद कुछ लोग इसकी चपेट में आ गए. उन्होंने बताया कि जान गंवाने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं. हादसे में स्टेशन परिसर को भी काफी नुकसान पहुंचा है. अधिकारियों ने बताया कि मालगाड़ी के बेपटरी होने की उचित वजह अभी पता नहीं चल पाई है. हादसे के कारण दोनों लाइन अवरुद्ध हो गईं और इससे ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित हुईं. ईसीओआर ने एक दुर्घटना राहत ट्रेन और एक चिकित्सकीय दल मौके पर भेजा है. मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ट्वीट कर हादसे में लोगों के हताहत होने पर दुख व्यक्त किया है.

अधिकारी ने यह भी कहा कि पटरी से उतरने के कारण खाली वैगन फुटओवर ब्रिज, स्टेशन बिल्डिंग और स्टेशन के अन्य बुनियादी ढांचे दुर्घटनाग्रस्त हो गए. ईसीओआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) बिस्वजीत साहू ने कहा कि वास्तविक हताहतों की संख्या बचाव अभियान पूरा होने के बाद पता चलेगी. एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन और एक मेडिकल टीम को तुरंत घटना स्थल पर पहुंचने का आदेश दिया गया है.

साहू ने कहा कि स्थानीय प्रशासन और अग्निशमन दल की मदद से बचाव अभियान जारी है. उन्होंने कहा कि दुर्घटना के कारण दोनों लाइनें अवरुद्ध हो गई हैं और मार्ग पर कई ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द या डायवर्ट किया गया है. उन्होंने कहा कि मार्ग के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर हेल्प डेस्क खोले गए हैं. ईसीओआर ने कोराई स्टेशन (8455887864, 8455887862), भुवनेश्वर (0674-2534027) और खुर्दा रोड (0674-2492245) पर इमरजेंसी हेल्प नंबर खोले हैं.

रेल दुर्घटना में यात्रियों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और पीड़ितों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की. मुख्यमंत्री ने प्रशासन को बचाव अभियान में तेजी लाने और घायलों के लिए पर्याप्त उपचार प्रदान करने का निर्देश दिया. साथ ही राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री प्रमिला मल्लिक को घटनास्थल का दौरा करने और स्थिति का जायजा लेने को कहा.

रद्द होने वाली ट्रेनों की सूची (21.11.2022):

12073 Howrah-Bhubaneswar Janshatabdi Express

12277 Howrah-Puri Shatabdi Express

12821 Shalimar-Puri Express

12822 Puri-Shalimar Express

18045 Shalimar-Hyderabad Express

08454/08453 Cuttack-Bhadrak-Cuttack Passenger Special

08441/08442 Bhbuaneswar-Brahmapur-Bhubaneswar Passenger Special

08412 Bhbuaneswar-Balasore Passenger Special

आंशिक रूप से रद्द होने वाली ट्रेनें

12074 Bhubaneswar-Howrah Janshatabdi Express will run upto Jajpur and remain cancelled between Jajpur and Howrah.

12278 Puri-Howrah Shatabdi Express will run upto Jajpur and remain cancelled between Jajpur and Howrah.

08411 Balasore-Bhubaneswar Passenger Special will run upto Kenuapada and remain cancelled between kendupada and Bhubaneswar.

12891 Bangiriposi-Bhubaneswar Express will run upto Bhadrak and remain cancelled between Bhadrak and Bhubaneswar.

इन ट्रेनों का बदला गया रूट

18046 Hyderabad-Shalimar East Coast Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata.

18477 Puri-Rishikesh Kalinga Utkal Express will be diverted via Angul-Sambalpur city-Jharsuguda.

22852 Bangalore-Santragachi Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata.

22641 Trivendrum-Shalimar Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata.

12704 Secunderabad-Howrah Falaknuma express will be diverted via Angul-Sambalpur city-Jharsuguda.

20890 Tirupati-Howrah Express will be diverted via Angul-Sambalpur city-Jharsuguda.

12246 Bangalore-Howrah Duronto Express will be diverted via Angul-Sambalpur city-Jharsuguda.

12864 Bangalore-Howrah Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata.

22305 Bangalore-Jasidih Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata..

22808 Chennai-Santragachi Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata..

22823 Bhubaneswar-New Delhi Rajdhani Express will be diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata.

12815 Puri-Anand Vihar Nandan Kanan Express will diverted via Jakhpura-Jaroli-Tata.

