नर्मदापुरम। नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी में 52 वर्षीय पूर्व इमाम ने एक युवती पर जुल्मोसितम की सारी सीमाएं पार कर दी. उसके अत्याचार से तंग आकर पीड़ित युवती ने कलेक्टर व एसपी से न्याय दिलाने की गुहार लगाई है. दरअसल, पूर्व इमाम हाफिज हफीजुर्रहमान के पास पीड़िता युवती पढ़ने जाती थी. उसने युवती को तालीम देने के दौरान भविष्य में प्रिंसिपल बनने का प्रलोभन दिया. इसके बाद वह युवती से नजदीकी बढ़ाने का प्रयास करता रहा. कुछ दिनों बाद पूर्व इमाम ने पीड़िता से दबाव बनाकर निकाह कर लिया. निकाह के एक साल बाद पूर्व इमाम ने पीड़िता को अपने पिता के घर से 2 लाख रुपए लाने का दबाव बनाया. पैसे नहीं देने पर उसने मौखिक रूप से युवती को तलाक कह दिया. पिछले महीने पूर्व इमाम ने पीड़िता के साथ मारपीट की थी. विवाद बढ़ने पर इमाम ने उसे सादे कागज पर लिखकर तलाक दे दिया.

इमाम का तलाक पत्र

पीड़ित युवती ने कलेक्टर व एसपी को सुनाई दास्तां: इसके बाद परेशान होकर पीड़िता ने पचमढ़ी थाने में भी शिकायत की थी. पर उसकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई. न्याय पाने के लिए पीड़ित युवती नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पहुंची. उसने कलेक्टर और एसपी कार्यालय पहुंचकर पति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. 21 साल की पीड़िता ने बताया कि वह पूर्व के पास पढ़ने के लिए जाती थी. पढ़ने के दौरान इमाम हाफिज हफीजुर्रहमा मेरे ऊपर गलत नजर रखता था. युवती ने बताया कि वह मुझसे 30-32 साल बड़े हैं. उनके बच्चों की उम्र मेरे बराबर है. उन्होंने मुझे बहला-फुसलाकर तालीम देकर प्रिंसिपल बनाने का प्रलोभन देकर शादी का प्रस्ताव दिया. मेरे नहीं मनाने पर मुझे बदनाम करने की धमकी देकर नवंबर 2020 में मुझसे शादी कर ली.

30 साल छोटी से निकाह फिर दिया तलाक

पीड़िता ने सुसाइड का प्रयास किया : शादी के बाद हाफिज और उनकी बेटी मेरे साथ बुरा व्यवहार करते थे. मेरा मोबाइल भी उनके पास था. आए दिन मारपीट करते थे. साथ ही दो लाख रुपए पिता के यहां से लाने के लिए कहा. मना करने पर मुझे मौखिक तलाक दे दिया. मैं मालेगांव पढ़ाई के लिए गई थी. पिछले महीने वापस लौटी तो मुझे अलग कमरे में बंद रखा. 16 अप्रैल को उन्होंने एक सादे कागज पर तलाक दे दिया. इस बीच मैंने 2 अप्रैल को फांसी लगाकर आत्महत्या का भी प्रयास किया.

"पचमढ़ी की एक महिला ने शिकायत की है कि उसके पति उसे प्रताड़ना देते हैं. निकाह के बाद दो लाख रुपए पीड़िता से मांगे गए थे. पति पीड़िता को मौखिक रूप से तलाक कहा व लिखित सादे कागज पर तलाक लिखकर दिया है. मामले की जांच की जा रही है. पति पर वैधानिक कार्रवाई कर केस दर्ज होगा." - डॉ. गुरकरन सिंह, एसपी, नर्मदापुरम

