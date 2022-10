.

धौलपुर के जिला अस्पताल के फीमेल मेडिकल वार्ड में रविवार देर रात ड्यूटी पर तैनात मेल नर्स के साथ (Video Viral Of Ruckus in Dholpur Hospital) मारपीट का मामला सामने आया है. मारपीट के दौरान असामाजिक तत्वों ने वार्ड में घुसकर हंगामा किया. इसके बाद मेल नर्स के साथ जमकर मारपीट की. घटना का वीडियो भी सामने आया है. पीएमओ डॉ. समरवीर सिंह ने बताया कि फीमेल मेडिकल वार्ड में ड्यूटी के दौरान मेल नर्स रामरतन के साथ वार्ड में घुसे करीब 6 लोगों ने जमकर मारपीट की. उन्होंने वार्ड में हंगामा मचाते हुए मरीजों को भी (Male Nurse assaulted in Dholpur Hospital) परेशान किया. मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर बदमाश मौके से फरार हो गए. इस मामले में पीएमओ ने सोमवार को एक कमेटी का गठन कर पूरे मामले की जांच करवाई. मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पीएमओ ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए रिपोर्ट दी है. मामले को लेकर कोतवाल अनिल जसोरिया ने बताया कि पीएमओ की शिकायत के बाद वीडियो में मारपीट करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कराई जा रही है. जिनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.