उदयपुर के प्रताप गौरव केंद्र के पास हेलीपैड पर पैंथर की चहल-कदमी...देखें VIDEO Published on: 48 minutes ago

उदयपुर के अंबामाता थाना क्षेत्र में प्रताप गौरव केंद्र के पास बने हेलीपैड पर शनिवार रात एक पैंथर विचरण करता हुआ नजर (panther was seen roaming in Udaipur) आया. यह पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो (panther got captured in cctv ) गया. पैथर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में पैंथर एक व्यक्ति के पास से गुजरता हुआ नजर आया. व्यक्ति की नजर जब पैंथर पर पड़ी तो वह भी अचंभित रह गया. कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति पूरी स्थिति को समझ पाता, इससे पहले ही पैंथर वहां से चला गया. फिलहाल मामले की सूचना वन विभाग को दी गई है.