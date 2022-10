.

गजेंद्र सिंह का गहलोत पर हमला, कहा-राजस्थान के मुखिया कुर्सी बचाने में लगे हैं Published on: 34 minutes ago

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मंगलवार को मंडावा विधानसभा क्षेत्र के दिनवा गांव में (Statue of martyr Rahul Jakhar in Jhunjhunu) शहीद राहुल जाखड़ की प्रतिमा का अनावरण किया. उन्होंने शहीद राहुल जाखड़ के परिवार का सम्मान किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि झुंझुनू की धरा वीरों की धरा है. इसे भुलाया नहीं जा सकता. गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान की कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है. राजस्थान के मुखिया अपनी कुर्सी बचाने में लगे (Shekhawat unveiled Statue of martyr Rahul Jakhar) हुए हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री भी हैं और गृहमंत्री भी. लेकिन इसके बावजूद आज असंतुलित सरकार की वजह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है. आमजन भयभीत है. अनावरण समारोह में राजस्थान के पूर्व सैनिक मंत्री प्रेम सिंह बाजोर, झुंझुनू सांसद नरेंद्र खीचड़, मंडावा के प्यारेलाल ढूकिया, उदयपुरवाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी सहित भाजपा के भारी संख्या में जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.