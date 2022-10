.

करवा चौथ पर अपने घर से चंद्र दर्शन का सही समय Karwa Chauth पर चंद्रमा का खगोलविज्ञान Published on: 1 hours ago

आपके घर-आंगन के लिये करवा चौथ (Karwa Chauth 2022) के चंद्रमा के दिखने का समय (Karva chauth moon sighting time) क्या होगा, यह उत्सुकता का प्रश्न रहता हैं. इसके लिये आम तौर पर लोग पंचांग, सोशल मीडिया की मदद लेते हैं. नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू (National Award winning science broadcaster Sarika Gharu) ने चंद्रमा के खगोलविज्ञान की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल मीडिया में चांद के उदित होने का समय किसी एक खास शहर के लिये होता है. चांद के उदित होने तथा उसके आपकी आखों के सामने आने में भी समय लगता है, लेकिन आप एक छोटे से गणित द्वारा जान सकते हैं कि कब आपके आंगन में चांद का दीदार होगा. सारिका ने बताया कि इसके लिये बुधवार 12 अक्टूबर को आपको यह देखना होगा कि पूर्व दिशा में उदित होने के बाद चंद्रमा को आप अपने घर,आंगन या छत से कितने बजे देख पा रही हैं. आपके घर के सामने किसी इमारत, पेड़ आदि होने के कारण क्षितिज से ऊपर आते चंद्रमा को उदित होने के कुछ समय बीतने के बाद ही देख पाएंगे. आप इस समय में इकतालीस मिनट को जोड़ दीजिये. ये आपके अपने चंद्रमा को देख पाने का सटीक समय होगा. अगर आपने बुधवार को शाम 7 बजकर 50 मिनट पर चंद्रमा को देखा तो गुरूवार को करवा चौथ पर आप 8 बजकर 31 मिनिट पर आपका चांद आपकी आंखों के सामने होगा. इस प्रकार आप अपने घर से चांद दिखने का सही समय आज ही मालूम कर पाएंगे. सारिका ने खगोल विज्ञान के बारे में जानकारी दी कि चंद्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा करते हुये प्रतिदिन आगे बढ़ता जाता है. उसकी सीध तक आपके शहर को आने में प्रतिदिन लगभग चालीस मिनट अधिक लगते हैं. इस कारण यह पिछले दिन की तुलना में लगभग चालीस मिनट बाद उदित होता है.तो पूजन सामग्री की तैयारी के साथ चांद के आगमन का सही समय भी एक दिन पहले ही मालूम कर लीजिये. Karwa Chauth Puja Vidhi . Karwa Chauth rituals . karwa chauth fast . Karwa Chauth Puja Samagri . See moon according to astronomy . Moon sighting time on karva chauth .