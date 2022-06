.

Hit and run: एमपी के जबलपुर में सड़क पार कर रहे युवक को कार ने कुचला, दर्दनाक मौत का वीडियो आया सामने Published on: 3 hours ago

जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिट एंड रन (Hit and run) का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां सड़क पार कर रहे एक शख्स को कार चालक ने टक्कर मार दी. युवक के गिरते ही कार उसको कुलचते हुए आगे बढ़ गई. हादसे में युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना गोरा बाजार थाना क्षेत्र की है. मृतक की पहचान 45 वर्षीय संतोष ठाकुर के रूप में हुई है. हैरानी की बात तो यह है कि शख्स को जोरदार टक्कर मारने के बाद भी कार चालक रुका नहीं. लोगों ने कार का पीछा भी किया, लेकिन कार चालक मौके से भागने में सफल रहा. इस घटना का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस कार चालक की तलाश कर रही है. (Road Accident in Jabalpur) (Hit and run case in Jabalpur) (Car crushed man crossing road) (Jabalpur accident captured in cctv)