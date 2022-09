.

चाकसू में छात्रों का स्कूल के खिलाफ प्रदर्शन, किया हाईवे जाम...देखें वीडियो Published on: 1 hours ago

जयपुर के चाकसू के बदनी की ढाणी स्थित राजकीय मॉडल स्कूल में डिजिटल कम्प्यूटर शिक्षा योजना के नाम पर जबरन फीस वसूलने का (Students Protest against School in Chaksu) आरोप लगाते हुए विद्यार्थियों ने NH52 पर जाम (Protest in Chaksu Highway) लगा दिया. छात्रों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया. विरोध जता रहे विद्यार्थियों ने बताया कि विद्यालय में सरकार की ओर से डिजिटल कम्प्यूटर शिक्षा योजना शुरू की गई है, जसिके नाम पर फीस वसूली जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल से कम्प्यूटर की किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि कुछ दिन बाद ही उनकी परीक्षा है. उन्होंने बताया कि इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ. सूचना पर विद्यालय प्रधानाचार्य अनिता मीणा मौके पर पहुंची तथा विद्यार्थियों से समझाईश कर मामला शांत कराया. फिलहाल विद्यार्थियों ने जाम हटा दिया है. वहीं, प्रधानाचार्य अनिता मीणा का कहना है कि विद्यालय में किसी प्रकार की समस्या नहीं है. इन्हें बरगलाया गया है.