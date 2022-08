.

कबड्डी मैच के दौरान भिड़े खिलाड़ी, जमकर चले लात-घूंसे, देखें VIDEO Published on: 2 hours ago

झालावाड़ में मंगलवार को कबड्डी मैच के दौरान दो टीमों के खिलाड़ी आपस में भीड़ गए. इस दौरान (Fight in Kabaddi match in Jhalawar) दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच जमकर लात-घूंसे चले. वहीं आयोजन स्थल पर खिलाड़ियों ने कार्यक्रम के दौरान लगाई गई कुर्सियां तक हवा में उछाल दीं. इस घटना के बाद खेल को रोक दिया गया. वहीं, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. इसी मामले को लेकर ग्रामीणों ने पिड़ावा एसडीएम को भी ज्ञापन दिया है. जानकारी के अनुसार झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के कनवाडी गांव में ग्रामीण ओलंपिक खेल के (Rural Olympic Games in Jhalawar) तहत कबड्डी का मैच हो रहा था. इसी दौरान आपस में एक खिलाड़ी को पकड़ने की बात को लेकर दोनों टीमों के लोग आपस में झगड़ पड़े. सुनेल थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची ओर ग्रामीणों से आपसी सामंजस्य और प्रेम के साथ खेलने की अपील की.