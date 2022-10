.

राजस्थान के सबसे लंबे ब्रिज गैंता माखीदा के दो स्पान के बीच फंसा ऊंट... Published on: 2 hours ago

Koo_Logo Versions

चंबल नदी पर कोटा जिले को बूंदी से जोड़ने के लिए बने राजस्थान के सबसे लंबे ब्रिज गैंता माखीदा पर सोमवार को (Rescue of Camel in Kota ) एक ऊंट फंस गया . जानकारी के अनुसार भेड़ पालक पाली जिले के रायपुर तहसील के बाबरा गांव निवासी माणकराम अपने परिवार के साथ बूंदी इंद्रगढ़ से बारां जिले की तरफ जा रहा था. उसके साथ भेड़ें और ऊंट भी थे. ऐसे में पुलिया को क्रॉस करते हुए दो स्पान के बीच में ऊंट का पांव फंस (Camel trapped in gap of Gainta Makhida bridge) गया. घटना सुबह 11:00 बजे की बताई जा रही है. इसके बाद माणक राम ने आसपास से गुजर रहे लोगों से मदद की गुहार की. 7 घंटे की मशक्कत के बाद भी ऊंट को निकाला नहीं जा सका है. मौके पर पुलिस भी पहुंची है. रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.