fire cought in bus in Behror: कोयले से भरी ट्रक में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान Published on: 1 hours ago

बहरोड़ के नीमराना दिल्ली हाईवे पर अज्ञात कारणों की वजह से एक ट्रक में भीषण आग लग (fire caught in bus in Behror ) गई. ट्रक उदयपुर से कोयला भरकर भिवाड़ी जा रहा था कि आचानक आज सुबह यानि रविवार को अज्ञात कारणों के चलते ट्रक में आग लग (fire caught in bus in Behror) गई. ट्रक के पीछे के हिस्से में आग लगी थी जिसकी सूचना पीछे से आ रहे दूसरे वाहन चालकों ने ट्रक चालक को दी आग लगने से ट्रक और उसमें रखा लाखों रुपयों का कोयला खाक हो गया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल की टीम मौके पर पहुंची जिसके बाद आग पर काबू पाया गया. गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई.