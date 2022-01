.

रेगिस्तान में हुई 50 साल पुरानी झोपड़ी की हाइड्रा मशीन से शिफ्टिंग, देखिए Viral Video!



राजस्थान के बाड़मेर जिले में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबर्दस्त तरीके से वायरल (Viral Video From Barmer) हो रहा है. जिसमें हाइड्रा मशीन से रेगिस्तान के बाड़मेर में एक झोपड़ी शिफ्ट की जा (Shifting of hut through Hydra Machine in Barmer) रही है. यह वीडियो सिणधरी उपखंड करडाली नाड़ी का है. झोपड़े के मालिक पुरखाराम ने 6000 रुपए में अपने दादा की विरासत को सहेज कर रख लिया. झोपड़े के मालिक बताते हैं कि ये बड़े काम का है. तापमान को मेंटेन रखता (Shifted Hut Of Barmer Maintains Temperature) है. तापमान 45 डिग्री के पास चला जाता है तब भी ये कूलिंग बनाए रखता है. इस सौ फीसदी खालिस देसी झोपड़े को बनाने में करीब ₹80000 की लागत आती है. लेकिन पुरखाराम खुश हैं कि उन्होंने महज ₹6000 में यह झोपड़ा शिफ्ट करवा दिया.